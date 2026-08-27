Суд в Нальчике приступил к слушанию дела о подготовке терактов в Дагестане

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Южный окружной военный суд в Нальчике приступил к выездным слушаниям по делу 11 жителей Дагестана, готовивших теракты на объектах Вооруженных сил РФ, МВД и ФСБ в Дагестане. Процесс проходит в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля стало известно, что на рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону поступило дело о подготовке террористических актов в Дагестане в 2024 году, фигурантами его являются 11 человек. Для ускорения процесса первое заседание суда было решено провести в Нальчике.

Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, планировавших теракты в Дагестане, передает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые планировали теракты для устрашения населения, приобрели оружие и патроны. Кроме того, летом 2024 года они приобрели вещества и предметы для изготовления взрывчатки.

В качестве цели для совершения терактов обвиняемые определили воинскую часть ВС РФ в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ в Дагестане. Они изготовили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник, однако были задержаны после того как сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой.

На скамье подсудимых Ямлихан Алиев, Самир Амаев, Касум Акуев, Алибек Алибеков, Муртазали Магомедов и Али Алиев (все включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также Магомед Муридбеков, Магомед Амаев, Шамиль Абубакаров, Рустам Дышниев и Артур Ахмедов, информирует "Коммерсант".

По версии следствия, подготовка к терактам началась в 2022 году. Организатором группы был Ямлихан Алиев, который собрал единомышленников, распределил роли и определил объекты будущих нападений. Одним из его ближайших соратников следствие считает Магомеда Муридбекова.

Большинство подсудимых имело среднее или высшее образование, работали в строительстве, частных охранных предприятиях или занимались бизнесом. Многие были женаты и воспитывали детей. Самому молодому фигуранту - Алибеку Алибекову - 20 лет. Организатор террористической группы окончил вуз по специальности "геологическая разведка нефти и газа", после чего несколько лет работал в сфере частной охраны.

Согласно информации следствия, встречи проходили в доме Ямлихана Алиева. Там распределялись роли, обсуждались будущие теракты и способы приобретения оружия. Деньги на подготовку участники откладывали из личных доходов в общий фонд. Затем начали закупать оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств, часть которых заказывали на маркетплейсах.

Готовые бомбы, боеприпасы и химические вещества хранились в оборудованных тайниках на пустырях, в хозяйственных постройках, гаражах и даже на кладбище. Всего, как утверждает обвинение, они заготовили 20 мешков химических компонентов весом по 50 килограмм каждый.

Доказательствами по делу стали банковские документы, сведения о покупках на маркетплейсах, данные мобильных телефонов, GPS-координаты тайников, а также результаты ДНК- и химических экспертиз.

В зависимости от роли обвиняемым вменяют организацию террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, приготовление к теракту, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств. По наиболее тяжким статьям обвинения им грозит пожизненное лишение свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Ставрополя, уроженца Дагестана, Наримана Джапарова по делу о подготовке теракта и госизмене.