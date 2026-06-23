Суд рассмотрит в Нальчике дело о подготовке терактов в Кизляре

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Для ускорения процесса первое заседание суда по делу о подготовке терактов в Дагестане в 2024 году, по которому обвинены 11 человек, решено провести в Нальчике.

Как информировал "Кавказский узел", 15 апреля стало известно, что на рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону поступило дело о подготовке террористических актов в Дагестане в 2024 году, фигурантами его являются 11 человек.

Южный окружной военный суд проведет в Нальчике выездное заседание по делу о подготовке подрывов зданий силовых структур в Дагестане. Первое судебное заседание по делу запланировано на 7 июля в 14:00. Решение перенести место слушаний принято для ускорения процесса, привел сегодня ТАСС сообщение суда.

По версии следствия, организатор сообщества Ямлихан Алиев (включен в перечень террористов и экстремистов) завербовал на религиозной почве несколько человек. Они планировали совершить теракты для устрашения жителей, приобрели оружие и патроны, а летом 2024 года через маркетплейсы заказали компоненты для изготовления взрывчатки. Целями для терактов были воинская часть в Кизляре, здания ФСБ и МВД в Дагестане.

Совершить задуманное обвиняемые не смогли, так как взрывчатку на окраине села Старая Серебряковка обнаружили и обезвредили сотрудники ФСБ.

Подозреваемым в подготовке терактов в Дагестане вменяется приготовление к теракту, создание террористического сообщества и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

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