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22:15, 7 декабря 2024

Задержаны 12 подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали  в Дагестане 12 подозреваемых в причастности к подготовке теракта. У них изъяты два самодельных взрывных устройства, оружие и боеприпасы.

Как писал "Кавказский узел", пять человек, планировавших теракты в Дагестане, задержаны в Кизлярском районе, у них было изъято более тонны селитры и самодельные взрывные устройства, сообщили 2 декабря источники.

В Дагестане предотвращен крупный теракт, задержаны 12 членов террористической ячейки, сообщила сегодня телекомпания "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

"Управление ФСБ по Республике Дагестан совместно с МВД предотвратило крупный террористический акт. Задержаны двенадцать членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавшей совершить теракт. В ходе обысков обнаружены и изъяты: стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства (мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте каждое), компоненты для их изготовления, 1000 кг аммиачной селитры и боеприпасы. Взрывные устройства уничтожены на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, создании террористического сообщества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Задержанные дают признательные показания", - говорится в сообщении.

К сообщению приложено видео, на котором силовики задерживают подозреваемых у частных домовладений и в многоквартирном доме. Также показаны изъятые компоненты взрывного устройства и оружие.

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Автор: "Кавказский узел"

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