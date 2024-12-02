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13:54, 2 декабря 2024

Силовики заявили о предотвращении серии терактов в Дагестане

Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять человек задержаны в Кизлярском районе, у них изъято более тонны селитры. 

"Были задержаны пять человек, планировавшие теракты в Дагестане. Группа была организована в Кизлярском районе. Они приобрели компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, хранили их в тайнике", – рассказал источник в силовых структурах.

По его данным, у задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. В пресс-службе Верховного суда Дагестана сообщили, что Советский районный суд Махачкалы арестовал задержанных на два месяца, пишет РИА "Новости".

У пятерых задержанных изъяли тонну аммиачной селитры и другие компоненты для совершения подрывов в республике. Для материалов создали тайник в селе в Кизлярском районе, сообщает телеграм-канал "Только Факты", насчитывающий 12 850 подписчиков.

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Автор: "Кавказский узел"

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