Кавказский узел

04:59, 15 апреля 2026

Дошло до суда дело о подготовке терактов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону поступило дело о подготовке террористических актов в Дагестане в 2024 году, фигурантами его являются 11 человек.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2024 года стало известно, что силовики задержали в Дагестане 12 подозреваемых в причастности к подготовке теракта. У них были изъяты два самодельных взрывных устройства, оружие и боеприпасы. В состав группы, по данным источника, входил имам села Серебряковка Кизлярского района.

Подозреваемым в подготовке терактов в Дагестане вменяется приготовление к теракту, создание террористического сообщества и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

На рассмотрение суда поступило уголовное дело о подготовке взрывов зданий МВД и ФСБ в Дагестане в 2024 году, фигурантам дела стали 11 человек, пишет 14 апреля "Коммерсант".

По данным следствия, организатор сообщества Ямлихан Алиев завербовал несколько человек на религиозной почве. Они планировали теракты для устрашения жителей, приобрели оружие и патроны, а летом 2024 года заказали через маркетплейсы компоненты для изготовления взрычатки. Целями для терактов были воинская часть в Кизляре, здания МВД и ФСБ в Дагестане.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

20:26, 14 апреля 2026
Эвакуация жителей начата в Дахадаевском районе из-за оползня
Разрушения в селе Аракани. Апрель 2026 года. Фото администрации Унцукульского района https://t.me/uncukulskyraion/14601
05:35, 14 апреля 2026
Жители высокогорных сел Дагестана рассказали о последствиях непогоды
Отец Курбана Далгатова. Фото: пресс-служба главы Дагестана
03:37, 14 апреля 2026
Рассмотрение дела о гибели Далгатова начнется заново из-за отставки судьи
Обрушение моста. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:53, 13 апреля 2026
Шесть сел в Дагестане оказались отрезаны от мира из-за обрушившегося моста
02:41, 11 апреля 2026
Житель Дагестана осужден за призывы к терроризму
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Новостройки в Нальчике. Кадр видео Александр Кравцов-Нальчик (Кабардино-Балкария) на YouTube
14 апреля 2026, 22:41
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram
14 апреля 2026, 19:18
Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе

Взрыв мины. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/site/video/308591
14 апреля 2026, 16:02
Сапер погиб при взрыве мины в Азербайджане

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
14 апреля 2026, 13:08
Анапа опередила Сочи по числу бронирований туров на майские праздники

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
