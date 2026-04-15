Дошло до суда дело о подготовке терактов в Дагестане

На рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону поступило дело о подготовке террористических актов в Дагестане в 2024 году, фигурантами его являются 11 человек.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2024 года стало известно, что силовики задержали в Дагестане 12 подозреваемых в причастности к подготовке теракта. У них были изъяты два самодельных взрывных устройства, оружие и боеприпасы. В состав группы, по данным источника, входил имам села Серебряковка Кизлярского района.

Подозреваемым в подготовке терактов в Дагестане вменяется приготовление к теракту, создание террористического сообщества и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

На рассмотрение суда поступило уголовное дело о подготовке взрывов зданий МВД и ФСБ в Дагестане в 2024 году, пишет 14 апреля "Коммерсант".

По данным следствия, организатор сообщества Ямлихан Алиев завербовал несколько человек на религиозной почве. Они планировали теракты для устрашения жителей, приобрели оружие и патроны, а летом 2024 года заказали через маркетплейсы компоненты для изготовления взрычатки. Целями для терактов были воинская часть в Кизляре, здания МВД и ФСБ в Дагестане.