Региональный режим ЧС распространен на горные районы Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В дополнение к действующему в Дагестане федеральному режиму ЧС Сергей Меликов ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за непогоды в ряде районов республики, в том числе горных.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей.

Указом главы Дагестана Сергея Меликова режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с непогодой введен еще в шести районах республики - Агульском, Акушинском, Дахадаевском, Кайтагском, Кулинском и Магарамкентском, сообщило 15 апреля РИА "Новости".

Агульский и Кулинский районы входят в число горных, они оказались в сложных условиях из-за выпавшего снега. Уроженец села Хосрех Кулинского района Теймур ранее заявил "Кавказскому узлу", что природные катаклизмы на время парализовали жизнь как в самом селении, так и в райцентре Кули. 13 апреля глава Хосреха попросил отправить в заблокированный населенный пункт продукты.

Аналогичный режим ЧС Меликов еще в конце марта ввел в семи муниципалитетах Дагестана: Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах. Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики.

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

1 апреля республиканское МЧС сообщило, что власти Дагестана дополнительно ввели режим ЧС из-за наводнения в Гумбетовском, Бабаюртовском и Новолакском районах. Как пояснили в пресс-службе главы региона, речь идет, в частности, о землях отгонного животноводства в границах Бабаюртовского района, где живут жители села Цияб-Цилитли Гумбетовского района, а также о землях села Новокули Новолакского района, расположенных в границах Кумторкалинского.

В Кайтагском районе с 1 апреля действовал режим ЧС муниципального уровня, о нем объявил глава районной администрации Запир Гасанов. Тогда сообщалось, что из-за резкого подъема уровня воды в реке Уллучай в селе Маджалис были разрушены несколько жилых домов. 14 апреля муниципальный режим ЧС объявили власти Дахадаевского района, где в связи с оползнями началась эвакуация людей.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".