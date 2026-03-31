Кавказский узел

15:02, 31 марта 2026

Власти объявили о выплатах пострадавшим от наводнения в Дагестане

Наводнение в Махачкале. Фото: МЧС РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили сегодня власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких.

Как писал "Кавказский узел", режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений введен в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и еще трех районах республики: Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском. По данным властей, к вечеру 30 марта вода ушла с территории 544 жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог. Затопленными оставались 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог.

28 марта в связи с наводнением в Дагестане был введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации. Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Из-за подтоплений пострадали жилые дома техника, мебель и автомобили горожан. Жители пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

Наводнение в Дагестане. Фото: управление МЧС по Дагестану https://t.me/mchsrd/4981
09:30 31.03.2026
50 миллионов рублей собрано для помощи жертвам наводнения в Дагестане
Дагестанский благотворительный фонд собрал 50 миллионов рублей для помощи жителям республики, пострадавшим от наводнения.

Жители Дагестана, пострадавшие в результате наводнения, получат помощь из резервного фонда правительства Дагестана, объявило сегодня в своем телеграм-канале министерство труда и соцразвития республики. "Главное — не пропустить сроки подачи заявления!" – подчеркивается в сообщении.

Согласно публикации, каждому пострадавшему положена единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей на человека. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью.

"При причинении вреда здоровью: при тяжком или средней тяжести вреде — 627 000 ₽, при легком вреде — 313 500 ₽. При гибели (смерти) человека: членам семьи погибшего выплачивается 1 567 500 ₽. Сумма делится в равных долях между всеми членами семьи", - сообщило ведомство.

Для получения материальной помощи в 15 675 рублей следует подать заявление в течение месяца со дня введения режима ЧС, указало Минтруда. "За утрату имущества — у вас есть 6 месяцев со дня введения режима ЧС. За вред здоровью или в связи с гибелью родственника — срок подачи заявления составляет 12 месяцев со дня введения режима ЧС", - отмечается в публикации.

Срок рассмотрения заявления — 11 рабочих дней

Подать заявление можно в территориальном управлении соцзащиты по месту жительства (пребывания), либо через многофункциональный центр, либо через портал «Госуслуги».

"Срок рассмотрения заявления — 11 рабочих дней… Специалисты администраций городов и районов совместно с отделами по делам ГО и ЧС уже проводят оценку ущерба. На основе этих данных будут формироваться списки пострадавших семей", - сообщило Минтруда.

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

Напомним, в сентябре 2025 года обильные дожди также привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана осенью 2025 года пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам. 

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

