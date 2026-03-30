Кавказский узел

22:05, 30 марта 2026

Режим ЧС из-за подтоплений распространен на семь муниципалитетов Дагестана

Спасатели в зоне подтопления. Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана ввел режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и еще трех районах республики. 

Как писал "Кавказский узел", в результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. С 28 марта в республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации. Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Из-за подтоплений пострадали жилые дома техника, мебель, и автомобили горожан. Сегодня днем затопленными оставались шесть улиц Махачкалы, 320 человек были эвакуированы. 

Действие режима чрезвычайной ситуации регионального характера распространено на восемь муниципалитетов Дагестана, включая Махачкалу. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов. 

Режим ЧС введен в четырех городах, помимо столицы, - в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и Хасавюрте. Также режим чрезвычайной ситуации действует в Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском районах, сообщила пресс-служба главы Дагестана. 

По информации властей, в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе в результате непогоды сохраняется "наиболее сложная ситуация". В пострадавших городах и районах, помимо подтоплений, зафиксированы оползни, камнепады, разрушения дорог и мостов, отмечает Telegram-канал администрации главы республики.

Управление Дагавтодора призвало жителей Дагестана не ездить в горные районы, где на фоне подтоплений произошли оползни и обвалы. Десять участков дорог остаются полностью закрытыми для движения, еще на 16 движение ограничено, для четырех участков организованы объезды. 

Меликов добавил, что сегодня в Дагестане началась оценка ущерба, нанесенного стихией. По результатам этой оценки будут определены размеры помощи пострадавшим. По информации Центра управления регионом (ЦУР), в течение последних двух дней в экстренные службы в связи с подтоплениями обратилось более 3,6 тысячи жителей Дагестана.

В течение суток вода ушла с территории 544 затопленных жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог. Затопленными остаются 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог, проинформировало МЧС.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

22:59, 30 марта 2026
Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане
02:55, 27 марта 2026
Проблемы с льготными лекарствами привели к обыскам в Минздраве Дагестана
05:44, 26 марта 2026
Житель Дагестана осужден за недоносительство на мнимых сторонников "Азова"*
18:48, 24 марта 2026
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД
21:34, 23 марта 2026
Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
14:08, 23 марта 2026
Илия II
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
30 марта 2026, 20:15
Саакашвили потребовалась медпомощь после падения

30 марта 2026, 17:45
Правозащитники объявили сбор в помощь Анне Манькиевой

30 марта 2026, 13:58
"Мусульманское единство" заявило об ограничении прав арестованных в Азербайджане активистов

30 марта 2026, 11:58
Никол Пашинян стал кандидатом на пост премьер-министра Армении

