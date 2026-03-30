Режим ЧС из-за подтоплений распространен на семь муниципалитетов Дагестана

Глава Дагестана ввел режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и еще трех районах республики.

Как писал "Кавказский узел", в результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. С 28 марта в республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации. Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Из-за подтоплений пострадали жилые дома техника, мебель, и автомобили горожан. Сегодня днем затопленными оставались шесть улиц Махачкалы, 320 человек были эвакуированы.

Действие режима чрезвычайной ситуации регионального характера распространено на восемь муниципалитетов Дагестана, включая Махачкалу. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

Режим ЧС введен в четырех городах, помимо столицы, - в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и Хасавюрте. Также режим чрезвычайной ситуации действует в Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском районах, сообщила пресс-служба главы Дагестана.

По информации властей, в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе в результате непогоды сохраняется "наиболее сложная ситуация". В пострадавших городах и районах, помимо подтоплений, зафиксированы оползни, камнепады, разрушения дорог и мостов, отмечает Telegram-канал администрации главы республики.

Управление Дагавтодора призвало жителей Дагестана не ездить в горные районы, где на фоне подтоплений произошли оползни и обвалы. Десять участков дорог остаются полностью закрытыми для движения, еще на 16 движение ограничено, для четырех участков организованы объезды.

Меликов добавил, что сегодня в Дагестане началась оценка ущерба, нанесенного стихией. По результатам этой оценки будут определены размеры помощи пострадавшим. По информации Центра управления регионом (ЦУР), в течение последних двух дней в экстренные службы в связи с подтоплениями обратилось более 3,6 тысячи жителей Дагестана.

В течение суток вода ушла с территории 544 затопленных жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог. Затопленными остаются 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог, проинформировало МЧС.