После подтоплений в Махачкале эвакуированы 320 человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", в столице Дагестана подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно. В результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. В республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации.

. 129 жителей Махачкалы продолжают оставаться в пунктах временного размещения, развернутых после подтопления домов в городе, всего эвакуировано 320 человек, затопленными остаются шесть улиц, сообщил мэр столицы Дагестана Джамбулат Салавов.

"Эвакуировано 320 человек, из них 129 размещены в пунктах временного проживания и гостиницах, остальные находятся у родственников. На сегодняшний день организовано пять пунктов временного размещения", - написал Салавов в своем телеграм-канале. Чиновник отметил, что подтопленными в Махачкале остаются шесть улиц.

Сложная ситуация сохраняется в микрорайоне Редукторный, в Новом Кяхулае и других пригородных поселках, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» махачкалинцы.

«Звонили в администрацию, сказали восстанавливают работу подстанции, конкретных сроков не назвали. Наш детсад сегодня работал», - рассказала о ситуации на своей улице Петра Первого Наталья.

«Третьи сутки без света и воды, сколько времени они откачивают воду с подстанции? В холодильнике испортились продукты. Хорошо, подвоз воды был, набрали сколько могли. Но тащить тяжело на 7 этаж, лифт не работает», - отметила живущая на улице Алиева Альбина.

«Улице Булача все еще затоплена, движение автомобилей перекрыто, стоят работники ГАИ и никого не пропускают. В нашем доме третьи сутки нет света и воды, мобильная связь работает только у одного оператора. К дому пройти из-за затопления трудно, вчера шла с ребенком, еле прошли к подъезду», - рассказала Кистаман.

«Нет света на улице Декоративной. Звонили в мэрию, сказали работают над исправлением ситуации. Воду нам не привозили, в магазинах она пока есть, приходится покупать. Изменения стоимости я не заметил», - сообщил Магомед.

Житель улицы Хивской Иса отметил, что ситуация с затоплением остается без изменений, , в домах нет света, а службы, занимающиеся откачкой воды, не приезжали.

В сентябре 2025 года обильные дожди также привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.