Юристы сочли ущерб от потопа в Махачкале основанием для исков к мэрии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы автомобилей, поврежденных из-за затопления улиц Махачкалы, имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Пользователи соцсетей усомнились в том, что размер компенсации покроет ущерб. За эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей махачкалинцы платили по 28-30 тысяч рублей, власти за ущерб имуществу от затопления выплачивали только по 10 тысяч.

19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Владельцы автомобилей, поврежденных во время затопления улиц в Махачкале, имеют основания подать в суд и потребовать компенсации, так как власти города вовремя не обеспечили перекрытие затопленных улиц, где пострадали автомобили, сообщил автоюрист Рустам Абдурахманов рассказал корреспонденту «Кавказского узла». Он отметил, что этот вариант доступен пострадавшим автовладельцам даже в случае отсутствия страховки КАСКО.

«Но, с другой стороны, у судов есть основания для того, чтобы суммы компенсаций занизить. По умолчанию это примерно половина предъявленной суммы, потому что со стороны потерпевших также имеется грубая неосторожность. Эта же лужа внезапно не возникла, чтобы он не успел, допустим, среагировать. Водитель целенаправленно едет, видит, что машина погружается все глубже, и продолжает ехать. В этом случае с его стороны усматривается грубая неосторожность, которая, согласно гражданскому кодексу, является основанием для снижения размера (требования) по иску», - сказал автоюрист.

КАСКО является добровольным страхованием, и в полисе практически всегда стихийные бедствия не являются страховым случаем. Даже в случае отсутствия полиса КАСКО основным вариантом является попытка взыскать ущерб с виновной организации, к примеру, мэрии города или муниципальной службы, не обеспечившей нормальный сток воды, отметил юрист Али Алиев.

«Нужно доказать связь между наводнением и повреждениями, а также вину коммунальных служб. Важно зафиксировать обстоятельства происшествия: сделать фото и видео с привязкой к местности, на которых видны затопления и засоры ливневых стоков. В случае затопления автомобиля нужно сразу вызвать полицию, которая в присутствии свидетелей должна составить протокол осмотра, в который внесет все детали, включая состояние ливневой канализации. Нужно получить в МЧС или Гидрометцентре справку о неблагоприятных погодных условиях, собрать все чеки, если оплачен эвакуатор или первоначальная диагностика машины», - рассказал юрист корреспонденту «Кавказского узла».

3 октября "Монитор ЖКХ" опубликовал в своем Telegram-канале пошаговую инструкцию для пострадавших от затоплений. "Если ваш дом/автомобиль оказались под водой из-за сильных дождей, вы можете подать заявление в отдел обращения граждан при администрации Махачкалы. Нужно прийти в отдел и заполнить заявление, согласно ему назначат комиссию - она выедет и оценит ущерб. После этого приедет бригада, составит акт, и уже с ним вы сможете обратиться в администрацию города. Именно в администрации города будут определять порядок добровольного возмещения ущерба. А если возмещать в добровольном порядке откажутся - у вас на руках останется акт. С ним можно обратиться в суд и вернуть ущерб уже через законные механизмы", - говорится в публикации.

Он добавил, что первоначально следует направить официальную претензию в администрацию города с требованием возместить ущерб. В ответ на претензию, скорее всего, будет получен отказ, который затем нужно будет приложить к исковому заявлению в суд.

«Если в суде удастся доказать, что затопление произошло из-за халатности коммунальных служб, шансы на успех есть. Если происшествие будет квалифицировано исключительно как стихийное бедствие, привлечь к ответственности будет практически некого», - считает Алиев.

"Кавказский узел" также писал, что махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц города. Местные жители тогда обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.