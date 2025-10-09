Пользователи соцсетей усомнились в адекватной компенсации после подтоплений в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дагестана пообещали оказать помощь жителям Махачкалы, чье имущество повреждено из-за подтоплений, не озвучив суммы. Пользователи соцсетей выразили сомнение, что размер компенсации покроет ущерб.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия.

Обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы на несколько суток осталась без света. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Отсутствие электричества сопровождается перебоями с подачей воды, рассказали горожане. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Материальная помощь будет оказана жителям Махачкалы, пострадавшим в ходе подтопления из-за дождей в сентябре этого года, было заявлено на совещании под председательством Главы Дагестана Сергея Меликова, на котором обсуждали ликвидацию последствий обильных осадков и меры по недопущению подобных ЧС в будущем, сообщает Telegram-канал администрации главы Дагестана 8 октября.

"Сейчас администрация Махачкалы ведет работу по оценке ущерба и оказанию материальной помощи пострадавшим гражданам. Столичная мэрия планирует поэтапно осуществлять выплаты", уточнили на совещании.

Пользователи соцсетей скептически восприняли новость о выплатах пострадавшим. В частности, новость опубликовал Telegram-канал "Нетипичная Махачкала", имеющий более 242 тысяч подписчиков. К 19:45 мск пост набрал 25 тысяч просмотров и 91 комментарий.

"По 3 тысячи дадут, скажут - идите ремонтировать", - предположил пользователь 001.

"Интересно, какой будет сумма выплат", - поинтересовался 777.

"По 10.000 дадут тем, у кого машины утонули, как обычно", - написал end.

"Интересно, какова будет компенсация. Обычно администрация обещает одно, платит другое, мол, бюджет не резиновый", - отреагировал пользователь Недовольное лицо.

"Жителям ваша помощь не нужна, ливневки сделайте, они как-нибудь и без вашей помощи справятся", - возмутилась kocaTka.

Напомним, махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.