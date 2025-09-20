Отчет о борьбе с подтоплениями в Махачкале вызвал критику в адрес властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Махачкалы отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации после масштабных подтоплений городских улиц. Властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки.

Администрация Махачкалы минувшей ночью отчиталась в своем телеграм-канале о ходе ликвидации последствий дождя. В частности, на улице Дахадаева ведутся "работы по прочистке ливневой канализации и восстановлению нормального функционирования водоотведения", приводятся в публикации слова замглавы города Гаджимурада Муртузалиева.

"Администрация города продолжает держать на контроле работу коммунальных служб для обеспечения комфорта и безопасности жителей", - заявила мэрия.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, записанным в темное время суток. На видео, снятом в режиме селфи, Гаджимурад Муртузалиев демонстрирует проезжую часть дороги, на которой вода осталась лишь около бордюра.

"Вон там один люк уже подняли, здесь уже практически воды нет. Вот второй люк подняли, и вот третий люк. В течение часа отсюда вода уже потихонечку спустится. Уже в верхней части Дахадаева воды нет. Здесь уже всё чисто", - говорит чиновник на видео, опубликованном мэрией.

По состоянию на 09.50 мск, под публикацией размещено 13 комментариев. Их авторы раскритиковали действия городских властей, предположив, что следовало предотвратить подтопления, а не только реагировать на них.

Вы каждый раз так вручную будете открывать люки?

"Почему нельзя решетчатые люки ставить, в чем проблема? Или вы каждый раз так вручную будете открывать люки? Ну что за издевательство?" – написал, в частности, Reddington.

"Это просто дождь, метеослужбы вообще отсутствуют, похоже, любой нормальный город ведь готовится к погодным условиям. А тут бедствие, прям, коллапс", - возмутилась Катя Камилла.

"А люки нельзя было сделать в клетку, как их там называют, чтоб вода проходила?" – задался вопросом Omar Dzhamaldinov. "Просто уйдите в отставку! Не позорьтесь!" – призвал он в другом комментарии.

Каждый год этот дождь топит Махачкалу, но ничему вас жизнь не учит

"Вы через весь город так будете идти и люки открывать? […] Каждый год этот дождь топит Махачкалу, но ничему вас жизнь не учит, легче, видимо, вручную поднимать люки, чем делать решетки или искать какие-то выходы из положения", - написал пользователь с ником, состоящим из точек.

"Ливневки надо делать, а не ходить и люки поднимать", - написал еще один пользователь. "В час ночи одну улицу вычистили в ручном режиме. Звезду героя в студию", - саркастически заметил ААА.

"Город плотно застроили, вот результат, так что терпим и живем, так будем жить постоянно... Нельзя же теперь все снести и заново стоить", - высказал мнение Pata.

Напомним, 17 сентября несколько улиц в Махачкале, в том числе в центре города, также затопило после ливня. Пользователи соцсетей указали на нерешенную проблему с ливневками.

Махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов.

Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.