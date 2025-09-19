Махачкала встала в пробках на фоне затопленных улиц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ливень затопил часть улиц Махачкалы В городе выстроились длинные очереди из машин.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября несколько улиц в Махачкале, в том числе в центре города, затопило после ливня. Пользователи соцсетей указали на нерешенную проблему с ливневками в столице Дагестана.

Telegram-каналы публикуют видео подтопления на улицах Махачкалы. Так, видео с улиц города опубликовал Telegram-канал Mash Gor - проезжая часть скрыта водой, на одной из улиц посреди проезжей части, покрытой водой, бьет фонтан.

"Черновик 2.0" разместил фото и видео, сделанные в различных частях города. На одной из фотографий вода доходит до номера у грузовой "Газели", а человеку - примерно по колено. Дороги покрыты водой и в частном секторе и в районах многоквартирных домов. Пешеходам приходится переходить затопленные дороги.

"Стою на перекрестке улицы Алиева и проспекта Шамиля в Махачкале. Переплыть на ту сторону не могу. Стою и хочется громко кричать: «Гондолы»!!" - опубликовал Telegram-канал реплику одного из читателей.

"В связи с ожидаемыми обильными осадками городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты мониторят традиционно проблемные участки: низины, места вблизи водостоков и ливневой канализации", - отчиталась сегодня утром мэрия Махачкалы в своем Telegram-канале.

Спецтехника и работники задействованы на центральных улицах и магистралях, сообщил глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. "Основная задача — обеспечить беспрепятственный сток воды. Наши работники уделяют особое внимание прочистке стоков от мусора и листвы, которые могут стать причиной засоров", - написал он в своем Telegram-канале.

Наблюдаются серьезные затруднения движения в микрорайоне Редукторный и в районе "1000 мелочей", указал он в другом сообщении, призвав горожан заранее планировать маршрут.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс.карты", в центральной части города выстроились пробки. Бордовым помечены проспект имама Шамиля, улица Петра Первого, улица Магомеда Ярагского, проспект Расула Гамзатова и другие улицы.

Махачкалинцы ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал активист движения "Город наш".