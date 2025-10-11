Автовладельцы оценили в десятки тысяч ущерб от потопа в Махачкале

Эвакуация и ремонт автомобилей, поврежденных в результате наводнений на улицах Махачкалы, обошлись владельцам в 28-30 тысяч рублей. За ущерб имуществу от затопления власти выплачивали по 10 тысяч рублей, рассказал правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Пользователи соцсетей усомнились в том, что размер компенсации покроет ущерб.

19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Житель Махачкалы Иса сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что во время сентябрьского потопа его автомобиль получил гидроудар на проспекте Петра Первого.

"Там пострадало много машин, именно на этом участке наблюдалось большое затопление. У меня страховка КАСКО не предусматривает случаи, когда вода попадает в двигатель во время движения по затопленной дороге. В страховой компании сказали, что это трактуется как «эксплуатация автомобиля с нарушением правил или попытка преодоления водной преграды». За эвакуацию машины пришлось заплатить 3000 рублей, диагностика и ремонт обошлись в 25 тысяч", - рассказал он.

С подобной проблемой столкнулся махачкалинец Багаудин, чей автомобиль также оказался затопленным. "Автостраховка покрывает только минимум услуг, это объясняют высоким риском страхования из-за специфики региона. За ремонт пока заплатил более 30 тысяч рублей, но машина еще в сервисе, так как не поступили нужные запчасти", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

15 апреля в Махачкале из-за сильного дождя также были затоплены дороги. На нескольких улицах вода также зашла в частные дома и подъезды многоквартирных домов, у жителей была испорчена мебель и бытовая техника.

Ответили, что придет комиссия для оценки ущерба. Никто не пришел

"У родственников [в результате апрельского подтопления] вышла из строя стиральная машина, пришлось делать ремонт в доме. Ущерб составил минимум 50 тысяч рублей. Они звонили в мэрию узнать о компенсации ущерба, там ответили, что придет комиссия для оценки ущерба. Никто не пришел, а люди не стали тратить время и нервы для составления документов и беготни по инстанциям», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель Махачкалы.

Ранее в случае порчи имущества в результате затопления власти выплачивали по 10 тысяч рублей на человека, прецедентов оспаривания выплат не было, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель правозащитной организации «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

Именно в администрации города будут определять порядок добровольного возмещения ущерба

3 октября "Монитор ЖКХ" опубликовал в своем телеграм-канале пошаговую инструкцию для пострадавших от затоплений. "Если ваш дом/автомобиль оказались под водой из-за сильных дождей, вы можете подать заявление в отдел обращения граждан при администрации Махачкалы. Нужно прийти в отдел и заполнить заявление, согласно нему назначат комиссию — она выедет и оценит ущерб. После этого приедет бригада, составит акт, и уже с ним вы сможете обратиться в администрацию города. Именно в администрации города будут определять порядок добровольного возмещения ущерба. А если возмещать в добровольном порядке откажутся — у вас на руках останется акт. С ним можно обратиться в суд и вернуть ущерб уже через законные механизмы», - говорится в публикации.

Ранее юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что для оценки ущерба имущества в доме нужно составить акт о затоплении с участием представителя УК или ТСЖ и соседей. В акте нужно указать причину затопления, перечень поврежденного имущества (мебель, техника, личные вещи), приложить фото и видео.

"Для получения компенсации нужно провести независимую экспертизу для оценки ущерба движимого имущества. В первую очередь следует направить виновной стороне письменную претензию с требованием возместить ущерб. Срок ответа составляет 10 дней. Если претензию проигнорировали, подать иск в суд по месту нахождения имущества. Срок исковой давности составляет три года с момента затопления. Если вина управляющей компании или администрации доказана, суд обяжет их выплатить компенсацию за ремонт дома, восстановление движимого имущества, и, возможно, по решению суда, моральный вред", - рассказал юрист.

Он добавил, что подобная практика есть. В частности, в 2022 году жительница Краснодара через суд взыскала с управляющей компании 320 тысяч рублей за затопление квартиры после ливня.

Напомним, махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц города. Местные жители тогда обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.