Жители столицы Дагестана озвучили подробности затопления улиц

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На нескольких улицах Махачкалы вода не просто затопила проезжую часть, но также зашла в подъезды многоквартирных домов и жилища в частном секторе, рассказали очевидцы. Власти признали, что подтоплены шесть улиц Махачкалы и одна из городских подстанций.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 15 июля, Махачкале из-за сильного дождя были затоплены дороги, при этом ливневки работают нормально, заявил мэр города. Дороги затапливает после каждого дождя, проблема не решается годами, возразили пользователи соцсетей.

Ранее махачкалинцы не раз жаловались на неработающие ливневки в городе. Летом 2023 года в соцсети было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры. Существующие ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов.

Сегодня ситуация с затоплением улиц остается сложной, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» жители Махачкалы. «Ехал утром на работу по улице Булача, в некоторых местах вода не сошла, были большие пробки. Вчера, 15 апреля, на этой улице сосед на своей машине провалился в яму, автомобиль получил повреждения», - рассказал Исмаил.

В Редукторном поселке вода чуть спала, но утром было тяжело проехать, отметил Заур. «Я живу здесь более 20 лет. Проспект Петра Первого единственная дорога из района в центр города, в обычное время тут почти всегда пробки. А 15 апреля много машин затопило, невозможно было проехать. Несколько лет мэрия начала реконструкцию ливневой канализации, привезли большие трубы. Их выгрузили вдоль дороги, но ничего не делается, так и лежат», - сказал махачкалинец.

Не устранены последствия затопления улиц в Кировском районе Махачкалы, где располагается частный сектор, рассказал житель района Гимбат. «Затоплены улицы Спортивная, Промышленная, Дагестанская, Цимлянская и другие. В некоторые дома вода зашла в дома, у людей испорчена мебель и бытовая техника», - сообщил он.

Затопило подъезды многоквартирного дома по улице Абаканская 8, из-за чего жильцы не могут выйти на улицу, рассказал махачкалинец Камиль. «Детей оставили дома, так как они не смогут пройти через глубокие лужи в школу», - отметил он.

С утра 16 апреля работники ЖКХ работают на самых проблемных участках для устранения последствий затопления, сообщил представитель администрации Махачкалы корреспонденту «Кавказского узла».

В результате обильных дождей и подъема уровня воды в реке Тарнаирка произошло подтопление шести улиц Махачкалы, отметил сегодня в своем Telegram-канале МЧС Дагестана, не уточнив названия улиц. «Спасатели проводят подворовые обходы, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и оказывают помощь населению. Для предотвращения технологических нарушений на подстанции-110 продолжаются работы по откачке воды», - говорится в публикации.

Отметим, что вчера, 15 апреля, 25 тысяч человек в Кировском районе Махачкалы лишились электроснабжения в результате подтопления подстанции «Махачкала-110», сообщал "Интерфакс".

Роспотребнадзор Дагестана сегодня проинформировал в своем Telegram-канале, что жителям Махачкалы не рекомендуется употреблять воду из-под крана. «В последние дни из-за обильных осадков источники водоснабжения значительно загрязнены. Для очистки воды водоснабжающие организации вынуждены использовать высокие дозы хлора. Это может привести к неприятному запаху и вкусу водопроводной воды. Роспотребнадзор рекомендует для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную воду», - сообщило ведомство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале облачно, идет умеренный дождь, температура +12 градусов. В ночь на 17 апреля ожидается сильный дождь с выпадением 22 мм осадков при температуре + 8 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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