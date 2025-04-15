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12:44, 15 апреля 2025

Жители Махачкалы пожаловались на затопленные дороги

Затопленная дорога в Махачкале. 15 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/YusupUmavow/4911

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале из-за сильного дождя затоплены дороги, при этом ливневки работают нормально, заявил сегодня мэр города. Дороги затапливает после каждого дождя, проблема не решается годами, возразили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы не раз жаловались на неработающие ливневки в городе. Так, летом 2023 года в соцсети было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой о содействии в решении проблемы с неработающими ливневками. Они пожаловались, что, несмотря на то, что эта проблема актуальна уже длительное время, чиновники не решают ее. Сергей Меликов в ответ на жалобу поручил мэрии Махачкалы изучить эту проблему. По его словам, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Существующие ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. После дождей многие улицы города затапливаются так, что вода заливает частные дома и квартиры на первых этажах, рассказали жители Махачкалы.

В Махачкале в связи с обильными осадками коммунальные службы переведены на усиленный режим, сообщил мэр города Юсуп Умавов. "Дежурные бригады работают на проблемных участках, при необходимости они проводят оперативную расчистку решеток дождеприемников. Ливневки работают исправно, но из-за большого количества воды не успевают принимать весь объем", - заявил он в своем Telegram-канале.

Он также разместил видео с отчетами представителей коммунальных служб об очистке люков ливневок. При этом на двух видео проезжая часть улиц полностью покрыта водой.

МБУ "Благоустройство" в своем Telegram-канале также опубликовало видео, на которых сотрудники лопатами и вручную чистят ливневки от мусора и грязи.

В сети опубликованы десятки видео полностью затопленных улиц. На Редукторном поселке дорога полностью затоплена, сообщили читатели "Черновика 2.0". На приложенном к публикации видео вода у легковых машин доходит до бамперов.

Видео, на котором машины едут по затопленному проспекту Булача, опубликовала "Нетипичная Махачкала" в своем Telegram-канале.

"Вода заливает салоны автобусов, уровень воды местами достигает 25–35 сантиметров, сообщил Telegram-канал "Эхо Дагестана," опубликовав видео, на котором в салоне автобуса видна вода. Пассажиры, в том числе дети, стоят на возвышении, пытаясь не промочить ноги.

Комментаторы в Telegram Юсупа Умавова указали, что проблема не решается годами. Публикация к 12.30 набрала 46 комментариев.

"Это просто издевательство, каждый раз как дождь идёт вот этот ужас происходит. Надеюсь, вы возьмёте эту ситуацию на личный контроль. Поселок Ленинкент, гимназия 35", - написала Эльмира.

Каждый год из года в год, одни и те же проблемы! Может, пора их решать?

"Какие сильные осадки?! Просто пошел дождик, обычный. Будто стихийное бедствие нагрянуло неожиданно. Каждый год из года в год, одни и те же проблемы! Может, пора их решать? Столица Дагестана одно сплошное ЧП", - возмутился пользователь, в качестве имени которого используется знак точки.

"Улица Коркмасова, недавно была реконструкция проложили асфальт, тротуар, вроде бы ливневку сделали, но как обычно все стабильно", - написал Ras.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале сильный дождь и пасмурно, температура воздуха +10 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 16 апреля также ожидается умеренный дождь, температура и скорость ветра останутся неизменными. . Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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