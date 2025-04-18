Махачкалинцы назвали нерешенной проблему подтопления домов

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Дома в Махачкале остаются затопленными после дождей, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы. Юрист описал порядок действий для возмещения ущерба от потопа.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля в Махачкале после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. В Кировском районе произошло подтопление частных домов, район был обесточен, сообщили власти.

Ситуация с подтоплением не изменилась, рассказал 17 апреля корреспонденту "Кавказского узла" житель дома № 8 по улице Абаканской Магомед. «Никто не реагирует уже третий день. В подвале полно воды, во втором подъезде электропровода висят в сантиметрах от воды», - рассказал он.

Мужчина уточнил, что дом - панельная пятиэтажка. "В 2017 году наш двор благоустроили по федеральной программе. Жильцы говорили строителям, что дом находится в низине, нужно участок подсыпать и сделать асфальт повыше. Видимо, сэкономили... Трубу дренажной канавы вывели в речку Тарнаирку. Из-за того, что там уровень воды поднялся, вся вода потекла обратно», - рассказал махачкалинец.

У нас затопило диван, испортилась стиральная машина

Житель дома по улице Спортивная Расул сообщил 17 апреля корреспонденту «Кавказского узла», что "вода чуть спала", но в целом ситуация не изменилась. «Дома у многих людей затоплены, плавает мебель. У нас затопило диван, испортилась стиральная машина. По улицам плавает грязная жижа, все это заносится во дворы», - пожаловался он.

Сотрудник УЖКХ Махачкалы сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в этой местности протекает река Тарнаирка, являющаяся федеральным водным объектом. «Балансодержателем является Минприроды РД, которому необходимо организовать дноуглубительные и руслоукрепительные работы», - сказал представитель УЖКХ.

Минприроды Дагестана 17 апреля сообщило, что в результате обильных осадков произошел прорыв сбросного коллектора, куда впадает река Тарнаирка, и это привело к подтоплению улиц. "Прорыв удалось ликвидировать.В целях предотвращения повторного прорыва проведено дополнительное обследование коллектора и расчищены заторы. Пропускная способность коллектора увеличилась, и в настоящее время угрозы больше нет", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Если ливневые стоки не справляются из-за плохого обслуживания и засоров, то это зона ответственности управляющей компании или ТСЖ, указал юрист Али Алиев. Если же проблема в общегородской инфраструктуре – например, перегружена ливневая канализация - то ответственность несет муниципалитет, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист описал порядок действий для получения компенсаций за потоп

По словам юриста, для оценки ущерба жильцам нужно составить акт о затоплении с участием представителя УК или ТСЖ и соседей. В акте нужно указать причину затопления, перечень поврежденного имущества - мебель, техника, личные вещи - приложить фото и видео.

Срок исковой давности составляет три года с момента затопления

"Для получения компенсации нужно провести независимую экспертизу для оценки ущерба движимого имущества. В первую очередь следует направить виновной стороне письменную претензию с требованием возместить ущерб. Срок ответа составляет 10 дней. Если претензию проигнорировали, подать иск в суд по месту нахождения имущества. Срок исковой давности составляет три года с момента затопления. Если вина управляющей компании или администрации доказана, суд обяжет их выплатить компенсацию за ремонт дома, восстановление движимого имущества, и, возможно, по решению суда, моральный вред", - рассказал юрист.

Он добавил, что подобная практика есть. В частности, в 2022 году жительница Краснодара через суд взыскала с управляющей компании 320 тысяч рублей за затопление квартиры после ливня. Суд признал вину УК, которая не очистила ливневки, что привело к подтоплению первого этажа.

Напомним, махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Существующие ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов.

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