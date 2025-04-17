Жители Махачкалы столкнулись с отсутствием воды и света после подтоплений

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В Кировском районе Махачкалы произошло подтопление частных домов, район был обесточен, сообщили власти. Жители города пожаловались на отсутствие воды и электричества после подтоплений.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля, в Махачкале из-за сильного дождя были затоплены дороги, при этом ливневки работают нормально, заявил мэр города. Дороги затапливает после каждого дождя, проблема не решается годами, возразили пользователи соцсетей. На нескольких улицах Махачкалы вода не просто затопила проезжую часть, но также зашла в подъезды многоквартирных домов и жилища в частном секторе, рассказали очевидцы. Власти признали, что подтоплены шесть улиц Махачкалы и одна из городских подстанций.

Ранее махачкалинцы не раз жаловались на неработающие ливневки в городе. Летом 2023 года в соцсети было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры. Существующие ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов.

Стены и части крыши обрушились у двух частных домов в результате подтоплений на улице Цимлянской, сообщила сегодня мэрия Махачкалы в своем Telegram-канале.

Мэр города Юсуп Умавов побывал в Кировском районе Махачкалы, в районе реки Тарнаирка, где вчера произошло подтопление частных домовладений. "Ситуация взята на особый контроль, продолжаются работы по откачке воды", - сообщил он в своем Telegram-канале.

В Кировском районе Махачкалы введен режим повышенной готовности, проинформировало МЧС Дагестана.

Глава Центра управление регионом Дагестана Исрафил Исрафилов сообщил, что из-за сильных осадков частично обесточены Махачкала и 10 районов республики. В Махачкале была подтоплена подстанция «Махачкала-110», питающая Кировский район — её временно отключили, но уже восстановили подачу электричества.

"Дагнерго" отчиталось, что к полудню восстановлено электроснабжение более половины пострадавших от непогоды потребителей.

"Махачкала. Полгорода больше суток сидит без газа и воды, другая часть города без света. И всем по барабану", - возмутилась активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

В телеграм-канале мэра Махачкалы Юсупа Умавова горожане жалуются на отключения.

"Почему не работают насосные станции ? Оператор утверждает, что отсутствует электричество, не могут запустить насосы. Нельзя поставить туда генераторы необходимых мощностей ? - спросил пользователь с ником I.



"Издевательство над народом! И это столица республики! Люди без воды вторые сутки!" - указала Мила Гайдарова.



"На Вузовском озере в течении 4 дней нет работы не одной из коммунальных служб. Постоянное отключение света и подача его в нестабильном режиме, отключение воды без предупреждения - это произвол! Это уже невыносимо терпеть! Предупреждение МЧС о предстоящей

непогоде адресуется коммунальным службам, а не населению, для того чтобы были приняты меры безопасности в связи с плохими погодными

условиями! Просьба наконец-то уже включиться в работу и помочь городу и населению проживающему в нем, так как вы являетесь уполномоченным управленцем города", - потребовала Наида Магарамова.



"Семендер. Почти два дня не было света, свет дали, теперь давление газа слабое, отопление не работает", - написал пользователь с ником …….



"Воды нет! Водоканал не отвечает! Это беспредел, сколько можно мучить народ?!" - возмутилась Марина Магомедова.



"Почему такой стратегически важный для города объект, как насосная станция на Вузовском озере не имеет резервной линии электропередач? Ну это же бред из-за подтопления одной подстанции, уже вторые сутки нет воды!" - написала сегодня Таша.



"Семендер, Ставропольская нет света двое суток. Нет света, нет воды и газ ел- еле. Объясните, что происходит ? Никуда дозвониться невозможно", - отметил пользователь АМ.



"Абдулхакима Исмаилова 40 а, до сих пор без воды, позавчера до 20:00 не было, вчера отключили. Проще уже сказать, когда она есть. С количеством отключений за месяц со счету сбилась ! Такого безобразия с водой как за последние два года не было ранее

никогда!" - отметил пользователь с ником ,,.



"Со вчерашнего дня нет газа. Кто-нибудь ответит, что происходит вообще, даже в боевых регионах такого безобразия нет", - пожаловалась Monika.

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