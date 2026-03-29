Жители Махачкалы пожаловались на проблемы из-за подтопления

Из-за подтоплений в Махачкале, по словам местных жителей, возникли проблемы с подачей электроэнергии и воды, транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале в результате дождя оказались затопленными более 20 частных домов, эвакуированы 103 человека. Подъем уровня воды на одной из улиц произошел из-за захламления сточной канавы, констатировало МЧС на фоне отчета главы Дагестана о заблаговременной расчистке ливневок. В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации. В городе подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Проблемы с подтоплениями во время дождей не решаются много лет, рассказали горожане.

Сегодня в результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

Жители Махачкалы, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", рассказали 28 марта о проблемах, с которыми столкнулись из-за непогоды.

В Редукторном поселке, где нет света, не работают лифты, на верхние этажи многоэтажек не поднимается вода, рассказал Ибрагим. "В ближайших магазинах не осталось бутилированной воды. У нас дома был запас, хотел принести соседям-пенсионерам", - сообщил мужчина.

«В связи со сложившейся ситуацией с водоснабжением в городе организован подвоз питьевой воды для населения. При обращении просьба указать точный адрес, контактный номер телефона. Это позволит оперативнее обрабатывать заявки и направлять водовозы по назначению. Подвоз воды осуществляется в порядке очереди: по мере поступления заявок водовозы будут выезжать к жителям», - сообщил Единый оператор по водоснабжению в своем Телеграм-канале.

Представитель «Дагэнерго» сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что, по предварительной информации, из-за затопления подстанций до 29 марта говорить о подаче света в Редукторном поселке сложно.

"В поселке Новый Кяхулай невозможно выйти из дома, улицы затоплены, вода в домах. К нам никто из чиновников не приезжал. Все весенние посадки в огороде пропали, пострадала мебель. Хорошо, успели некоторую бытовую технику поднять на второй этаж», - рассказал Муса.

"На улице Ломоносова нет воды, мы не можем ее покупать и таскать на верхние этажи. Бутилированной воды еле хватает, чтобы приготовить еду, еще нужно на хозяйственные нужды», - говорит Залина.

Нет воды на улицах Гагарина, Каммаева, Юсупова и других локациях, говорят жители Махачкалы. Телефоны экстренных служб не отвечают или переадресовывают звонки, рассказала Надира. «Несколько раз звонили по номеру 112, чтобы эвакуировали в пункт размещения родственницу, у которой затопило дом. Номер был отключен или не отвечал, другие контактные номера служб также не работали», - говорит она.

«Провожал дочку в аэропорт на рейс до Москвы. Хорошо, у меня привычка выезжать намного заранее. Не стали рисковать ехать по Петра Первого, читали новости, что там затопление. Поехали в обход, по так называемой новой трассе. Там простояли в пробке 40 минут. Думал авария, оказалось, затоплена часть дороги. И это новая республиканская автотрасса. На ней почему нет ливневок? Еле успели к самолету», - рассказал Гаджимурад.

«На автомобильной дороге «Махачкала-Аэропорт» с подъездом к Каспийску в связи с критическим поднятием уровня воды в реке Талгинка и выходом ее из берегов произошло подтопление дороги. Движение автотранспорта крайне затруднено. Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении и воспользоваться альтернативными маршрутами», - сообщил Минтранс Дагестана.

"Черновик" рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются жители Дагестана

Издание «Черновик» в своей публикации обратило внимание на обращение главы Дагестана Меликова к блогерскому и журналистскому сообществу «сосредоточить все информационные потоки на оказании помощи людям»

Соответствующий призыв был озвучен в видеобращении Сергея Меликова, опубликованном в телеграм-канале администрации главы Дагестана. «Жители Махачкалы, да и в принципе, всего Дагестана говорят годами о реальных проблемах: изношенных коммуникациях, отсутствии инфраструктуры, неэффективности и преступной халатности отдельно взятых чиновников республиканского и местного уровней. Годами говорят о том, что республиканские власти не делают приоритетом качество жизни людей, при этом власти постоянно и беспрерывно показывая радужные доклады о достижениях, где цифры летят бесконечно ввысь. И когда идёт дождь, снег, жарко светит солнце, дует ветер, идиллия чиновничьих докладов рушится как карточный домик. А теперь СМИ и блогеров просят концентрировать свои информационные потоки на помощи людям, а не на "необоснованных претензиях". Точно необоснованных? И когда о них говорить, если не сейчас? Сделайте приоритетом улучшение качества жизни рядового дагестанца. Чтобы в доме был свет, газ, вода, канализация. На улице - как часы работал общественный транспорт, был парк поблизости. Была доступная и качественная медицина. Ответственные чиновники. И тогда будет куда перенаправить информационные потоки. Пять лет, гражданин Меликов, хватало, чтобы добиться хотя бы половину из перечисленного», - говорится в публикации.

В сентябре 2025 года обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.

Дербент не первый раз сталкивается с проблемами из-за непогоды

"Кавказский узел" также писал, что от подтопления, помимо Махачкалы, пострадали и другие районы Дагестана, в частности, Дербент.

В 2012 году сильные ливневые дожди вызвали в Дербенте наводнение, в результате которого погибли шесть человек. Было затоплено порядка 600 домов. Городские власти выплатили компенсацию за утраченное имущество - по 10 тысяч рублей на человека, но не более 25 тысяч рублей на семью. Семьям, которые лишились домов, полагались сертификаты на новое жилье. При этом горожане жаловались, что компенсация не покрывает понесенных убытков.

Многие жители жаловались, что их не включили в списки потерпевших, которые должны получить сертификаты на новое жилье. В 2016 году судебные приставы обязали власти Дербента включить в них еще 68 человек. А в 2018 году правительство Дагестана распорядилось выделить еще семь жилищных сертификатов. Материалы о наводнении в Дербенте в октябре 2012 года собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Потоп в Дербенте".

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.