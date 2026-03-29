Кавказский узел

00:57, 29 марта 2026

Выросло число эвакуированных из-за подтоплений жителей Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале из зон подтопления эвакуировано 103 человека, 30 их них находятся в пунктах временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале в результате дождя оказались затопленными более 20 частных домов, спасатели эвакуировали 80 взрослых и трех детей. Подъем уровня воды на одной из улиц произошел из-за захламления сточной канавы, констатировало МЧС на фоне отчета главы Дагестана о заблаговременной расчистке ливневок. В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации. Местные жители пожаловались на подтопление домов, автомобилей, они заявили, что проблема с подтоплениями не решается много лет.

Из зон подтопления в Махачкале эвакуировано 103 человека, 30 их них поселены в пунктах временного размещения, сообщила сегодня вечером администрация города в своем телеграм-канале.

Также, по ее данным, подготовлено 150 мест для размещения пострадавших. Эвакуированы более 150 автомобилей с подтопленных участков, спилено 15 поваленных деревьев.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

