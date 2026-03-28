Кавказский узел

14:00, 28 марта 2026

Более 80 человек эвакуированы из зоны подтопления в Махачкале

Эвакуация людей из затопленного дома. Махачкала, 28 марта 2026 года. Фото: ГУ МЧС по Дагестану https://t.me/mchsdagestan/16938

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале в результате дождя оказались затопленными более 20 частных домов, спасатели эвакуировали 80 взрослых и трех детей. Подъем уровня воды на одной из улиц произошел из-за захламления сточной канавы, констатировало МЧС на фоне отчета главы Дагестана о заблаговременной расчистке ливневок.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества остались более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

Дома на улице Заречной затоплены из-за захламления сточной канавы

В Махачкале в результате прошедших обильных дождей оказались подтопленными частные жилые дома и прилегающие территории, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Дагестану.

Уровень воды местами достигал 1,5 метра

"На улице Заречная из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. Подтоплено около 20 частных жилых домов, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудниками МЧС России проведена расчистка засора, в настоящее время наблюдается спад уровня воды. Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено четыре человека", - отчиталось ведомство.

На улице Перова подтоплено "около шести" автомобилей и пять домовладений. "В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения", - сообщило управление в 12.13 мск.

Мэрия пообещала пострадавшим компенсации

Будут выплачены денежная компенсация и социальная поддержка

По поручению главы города специалисты занимаются расселением 60 человек, чьи дома пострадали во время осадков, сообщила в своем телеграм-канале мэрия Махачкалы.

"После оценки порчи имущества будут выплачены денежная компенсация и социальная поддержка", - пообещали власти.

В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации, отмечается в публикации мэрии. "Службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям", - говорится в сообщении.

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

Меликов похвалился подготовкой к ухудшению погоды и очисткой ливневок

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов сегодня назвал осадки "стихией", а ухудшение погоды объявил "самым настоящим вызовом".

Расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски

Махачкала во время ливней. 1 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/makhachkalaofficial/16023
12:15 01.10.2025
Пользователи Telegram сочли показным участие чиновников в очистке ливневки в Махачкале
Заместители мэра Махачкалы лично приняли участие в очистке ливневой канализации во время очередного подтопления улиц, отчиталась городская администрация. Руководителям города следует обеспечить исправность ливневок, а не демонстрировать на видео свое рвение, указали пользователи Telegram.

"Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом – сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию во многих районах и городах. В первую очередь стихия испытывает столицу. Фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта. […] Мы готовились к ухудшению погоды. Коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений", - написал он.

Напомним, в сентябре 2025 года обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам. 

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
