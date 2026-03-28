13:02, 28 марта 2026

Жители 283 населенных пунктов Дагестана остались без электричества

Электрик. Фото: ГУ МЧС по Дагестану https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5723224

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты устраняют последствия аварий, в результате которых остались без электричества более 327 тысяч жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на длительные отключения электричества, проблемы с отоплением и водоснабжением. Так, 21 января многие жители Махачкалы остались без энергоснабжения из-за очередной аварии, а 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, оставивший жителей без воды почти на двое суток.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

В Дагестане в результате аварийного отключения остались без электроснабжения 132 населенных пункта в восьми районах (Левашинский, Сергокалинский, Цунтинский, Кайтагский, Табасаранский, Магарамкентский, Агульский, Чародинский), сообщило сегодня на своем сайте республиканское управление МЧС. 

"Предварительные причины – замыкания на ЛЭП. Аварийно-восстановительные работы спланированы с 07:00 28.03.2026 с привлечением 8 бригад электриков, в составе 25 человек и 8 ед. техники", - говорится в публикации.

По данным «Дагэнерго», к технологическим нарушениям, в результате которых без света остались жители 132 сёл,  привели дожди и сильный ветер, пишет "Коммерсант".

Без электроснабжения остаются 283 н.п., с населением 327 183 человек

После полудня управление МЧС опубликовало уточненную информацию о масштабах отключений. "По состоянию на 12:00 [мск] без электроснабжения остаются 283 н.п., с населением 327 183 человек, из них 89 705 детей, 72 152 домов, 412 СЗО [социально-значимых объектов]. Аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением 22 бригад электриков, в составе 78 человек и 22 ед. техники", - говорится в публикации ведомства.

Напомним, в августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Однако чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Глава Дагестана Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

