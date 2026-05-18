15:43, 18 мая 2026

Суд утвердил решение об аресте Мовлаева в Казахстане

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На этом правовые возможности обжалования ареста уроженца Чечни Мансура Мовлаева исчерпаны. 

Как писал "Кавказский узел", 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест Мансура Мовлаева на два месяца - до июля. На заседании не было ни Мовлаева, ни его адвокатов.

В конце декабря 2025 года власти Казахстана отказались предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Акмолинского областного суда отклонила жалобу о продлении срока ареста Мансура Мовлаева до 13 июля. Об этом сообщила адвокат Елена Жигаленок. «Это постановление обжалованию не подлежит», - подчеркнула она корреспонденту "Кавказского узла".

Жигаленок также рассказала, что 15 мая апелляционная жалоба на решение административного суда, подтвердившего отказ Миграционной службы Казахстана в предоставлении Мовлаеву убежища, поступила в Акмолинский областной суд. «Дату рассмотрения еще не назначили», - уточнила адвокат.

В мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты. В случае экстрадиции Мансур Мовлаев будет доставлен именно в Чечню, в этом заинтересованы власти Чечни, указали правозащитники. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева его адвокат Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

