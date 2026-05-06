Жители Чечни рассказали о последствиях наводнения и ожидании выплат за поврежденные дома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последствия наводнения в Чечне, по словам местных жителей, практически не наблюдается, в республике строятся новые дома взамен разрушенных. Они также сообщили, что ожидают выплат за поврежденное имущество.

Как писал "Кавказский узел", по данным властей, в Чечне от наводнения пострадали 3235 домов и 92 социально значимых объекта. Повреждено более 500 участков дорог, 55 мостов и восемь гидротехнических сооружений. Ранее власти признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения.

К 27 апреля власти Чечни получили от жителей республики более 29 тысяч заявлений на возмещение ущерба от наводнения.

Жители Чечни рассказали 5 мая корреспонденту "Кавказского узла" о том, какие последствия апрельского наводнения наблюдаются в республике до сих пор.

Около 150 домов уже почти готовы для людей, лишившихся полностью жилья, рассказал житель Курчалоевского района Юнус. «Намечается к 9 мая торжественное открытие и заселение. Они же всех сотрудников, всех районов как на субботники позвали, чтобы уже марафетик наводить. То есть это уже сто процентов готово там, прям с мебелью. Даже сами жители уже подъезжают, уже знают, кто где будет жить. Они тоже чем-то помогают, работают", - сказал он.

По словам Юнуса, следов наводнения практически не осталось. «Вода везде ушла. Дороги делают, исправляют, вычищают", - отметил он.

Житель одного из селений Шатойского района Ильяс, у которого была разрушена стена дома, сообщил, что пока ожидает выплат. «Последствий наводнения уже нет. Выплаты ожидаем, но какая сумма будет - без понятия», - сказал он.

Абдулла из Гудермесского района, тоже ожидают выплат за частично поврежденный дом. "Комиссия была даже в нашем селе, в котором нет таких повреждений, какие-тог дома только чуть-чуть подмыло или трещины были. Но комиссия на компенсацию была, списки составляли. Выплат денежных пока не поступало. О суммах также не знаем», - сказал он.

Между тем, для жителей селений, где полностью разрушены дома, действительно быстро строятся новые дома, указал Абдулла. «Усиленно строят и очень быстро, по идее, немножко фундамент как-то обсохнуть должен же, но может у них технология особая. В общем, очень быстро там строят. А так проблем уже нет. Проблем с электричеством, с газом и водой сейчас нет», - отметил он.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".