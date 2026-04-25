Правозащитники сообщили о нарушении прав Белкисы Минцаевой

Более 12 дней чеченские силовики удерживают у себя Белкису Минцаеву, которая приехала в республику под давлением правоохранителей, угрожавших отправить ее брата на СВО. Ей не предъявлены никакие обвинения и не предоставлен адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. По данным Михайличенко, перед задержанием Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО.

9 апреля было опубликовано видеообращение жительницы Новосибирска Белкисы к главе СКР Александру Бастрыкину. Она рассказала, что два года назад бывший муж "выкрал" двух ее дочерей, когда они гостили на каникулах у бабушки (матери Белкисы) в Чечне. В августе 2024 года Надтеречный райсуд по иску Белкисы постановил оставить 12-летнюю дочь с матерью, а девятилетняя дочь осталась с отцом, пока идет судебный процесс по определению её места жительства. 6 апреля женщина приехала в Чечню, чтобы повидаться с младшей дочерью. Девочка, чьё место жительства суд еще не определил, рассказала, что хочет жить с матерью и сестрой, и Белкиса забрала дочь в Новосибирск. Тогда, по ее словам, бывший супруг подал заявление о похищении ребёнка - на неё и её знакомого, который сопровождал её в поездке. Знакомого Белкисы задержали, и его местонахождение неизвестно, а Белкисе и её родственникам начали поступать угрозы с разных номеров от имени ее бывшего мужа.

Белкиса Минцаева удерживается в РОВД Надтеречного района Чечни уже более 12 дней, за все это время с ней не было никакой связи, ей не предъявлено обвинение и не предоставлена помощь адвоката, пишет правозащитный проект "Кавказ без матери" в своем телеграм-канале.

По данным проекта, таким образом власти пытаются "помирить" пару и выставить ситуацию как нормальную.

Решение суда и визиты судебных приставов не дают гарантий, что мать, разлученная на Кавказе со своим ребенком, сможет видеться ним.