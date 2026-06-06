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05:23, 6 июня 2026

Задержанный за комментарий про Дудаева журналист Серегин* арестован

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Йошкар-Оле поместил в СИЗО журналиста Алексея Серегина*, который был задержан накануне за комментарий про Джохара Дудаева.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня за комментарий про Джохара Дудаева был задержан журналист из Марий Эл Алексей Серегин* по делу об оправдании терроризма.

Йошкар-Олинский городской суд постановил отправить в СИЗО журналиста Алексей Серегина*, пишет "Медиазона"* со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Меру пресечения избрали по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Защита планирует обжаловать меру пресечения.

Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н. Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

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Автор: "Кавказский узел"

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