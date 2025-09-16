Дудаев Джохар Мусаевич
29 лет назад, в ночь с 21 на 22 апреля 1996 года, был убит Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, первый президент Ичкерии (1991-1996), верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны.
Биография
Джохар Дудаев родился 15 февраля 1944 года в с.Ялхори (Ялхорой) Чечено-Ингушской АССР 1. Чеченец, выходец из тейпа Ялхорой. Был тринадцатым младшим ребенком в семье Мусы и Рабиат Дудаевых. Отец Джохара работал ветеринаром 2.
23 февраля 1944 года население ЧИАССР подверглось репрессиям и было депортировано в Казахстан и Среднюю Азию. Джохар Дудаев и его семья смогли вернуться в Чечню лишь в 1957 году.
Дудаев окончил Тамбовское военное авиационное училище и Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина в Москве 3.
Военная карьера
В 1962 году начал службу в Советской Армии. Дослужился до звания генерал-майора ВВС СССР (Дудаев был первым генералом-чеченцем в Советской Армии 4). Принимал участие в военных действиях в Афганистане в 1979 - 1989 годах. В 1987—1990 годах был командующим дивизией тяжелых бомбардировщиков в Тарту (Эстония).
В 1968 году вступил в КПСС и из партии формально не выходил.
Осенью 1990 года, будучи начальником гарнизона города Тарту, Джохар Дудаев отказался выполнить приказ: блокировать телевидение и парламент Эстонии. Однако этот поступок не имел для него никаких последствий.
Политическая деятельность
До 1991 года Дудаев бывал в Чечне наездами, но на родине о нем помнили. В 1990 году Зелимхан Яндарбиев убедил Джохара Дудаева в необходимости вернуться в Чечню и возглавить национальное движение. В марте 1991 (по другим данным - в мае 1990) Дудаев вышел в отставку и вернулся в Грозный. В июне 1991 года Джохар Дудаев возглавил Исполнительный комитет Общенационального Конгресса чеченского народа (ОКЧН). По сообщению Би-Би-Си, советник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис впоследствии утверждал, что Джохар Дудаев при личной встрече заверил его в лояльности Москве.
В начале сентября 1991 года Дудаев встал во главе митинга в Грозном, требовавшего роспуска Верховного Совета ЧИ АССР в связи с тем, что 19 августа руководство КПСС в Грозном поддержало действия ГКЧП СССР. 6 сентября 1991 года группа вооружённых сторонниками ОКЧН во главе с Джохаром Дудаевым и Яраги Мамадаевым ворвалась в здание Верховного Совета Чечено-Ингушетии и под угрозой оружия заставила депутатов прекратить свою деятельность.
1 октября 1991 года решением Верховного совета РСФСР Чечено-Ингушская Республика была разделена на Чеченскую и Ингушскую Республики (без определения границ).
10 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР в постановлении "О политическом положении в Чечено-Ингушетии" осудил захват власти в республике Исполкомом ОКЧН и разгон Верховного Совета Чечено-Ингушетии.
Президент Ичкерии
27 октября 1991 года Джохар Дудаев избран президентом Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Даже став президентом Ичкерии, продолжал появляться на публике в советской военной форме.
1 ноября 1991 года своим первым декретом Дудаев провозгласил независимость ЧРИ от Российской Федерации, что не было признано ни российскими властями, ни какими-либо иностранными государствами.
7 ноября 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ о введении в Чечено-Ингушетии чрезвычайного положения. В ответ на это, Дудаев ввёл на её территории военное положение. Верховный Совет России, где большинство мест было у противников Ельцина, не утвердил президентский указ.
В конце ноября 1991 года Джохар Дудаев создал национальную гвардию, в середине декабря разрешил свободное ношение оружия, а в 1992 году создал министерство обороны.
3 марта 1992 года Дудаев заявил, что Чечня сядет за стол переговоров с российским руководством только в том случае, если Москва признает её независимость, таким убразом заведя возможные переговоры в тупик.
12 марта 1992 года Парламент Чечни принял Конституцию республики, объявив Чеченскую Республику независимым светским государством. Чеченские власти, почти не встречая организованного сопротивления, захватили вооружение российских воинских частей, дислоцированных на территории Чечни.
В августе 1992 года по приглашению короля Саудовской Аравии Аравин Фахд бен Абдель Азиза и эмира Кувейта Джабар эль Ахдед ак-Сабаха Джохар Дудаев посетил эти страны. Ему был оказан теплый прием, однако в просьбе признать независимость Чечни было отказано.
17 апреля 1993 года Дудаев распустил Кабинет министров Чеченской Республики, Парламент, Конституционный суд Чечни и Грозненское городское собрание, ввёл на всей территории Чечни прямое президентское правление и комендантский час 5
В ноябре 1994 года верные Дудаеву формирования успешно подавили вооружённое выступление пророссийской чеченской оппозиции. Вошедшая в Грозный колонна танков и БМП, частично укомплектованных российскими контрактниками, была разгромлена.
1 декабря 1994 был издан указ президента РФ "О некоторых мерах по укреплению правопорядка на Северном Кавказе", которым предписывалось всем лицам, незаконно владеющим оружием, добровольно сдать его к 15 декабря органам правопорядка России.
6 декабря 1994 года Джохар Дудаев в ингушской станице Слепцовской встретился с министрами обороны РФ Павлом Грачевым и внутренних дел Виктором Ериным.
Первая чеченская война
11 декабря 1994, на основании указа президента РФ Бориса Ельцина "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта" подразделения Минобороны и МВД России вошли на территорию Чечни. Началась первая чеченская война.
По данным из российских источников, к началу первой чеченской кампании под командованием Дудаева находилось около 15 тысяч бойцов, 42 танка, 66 БМП и БТР, 123 орудия, 40 зенитных комплексов, 260 учебных самолетов, поэтому продвижение федеральных сил сопровождалось серьёзным сопротивлением чеченских ополченцев и гвардейцев Дудаева.
К началу февраля 1995 года, после тяжелых кровопролитных боёв, российская армия установила контроль над городом Грозный и начала продвижение в южные районы Чечни. Дудаеву пришлось скрываться в южных горных районах, постоянно меняя местопребывание.
Покушения и гибель
По данным СМИ, российским спецслужбам дважды удавалось внедрить в окружение Джохара Дудаева своих агентов и один раз заминировать его автомобиль, но все попытки покушения закончились неудачей.
В ночь на 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу Джохар Дудаев был убит. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты 6.
Согласно Конституции Ичкерии, преемником Дудаева на посту президента стал вице-президент Зелимхан Яндарбиев 7.
Семейное положение
Джохар Дудаев был женат, у него осталось трое детей (дочь и двое сыновей). Жена - Алла Федоровна Дудаева, дочь советского офицера, - художница, поэтесса (литературный псевдоним - Алдэст), публицист. Автор книг "Миллион первый: Джохар Дудаев" (2002) 8 и "Чеченский волк: моя жизнь с Джохаром Дудаевым" (2005), соавтор сборника "Баллада о Джихаде" (2003).
Память о Джохаре Дудаеве
В ряде городов Латвии, Литвы, Польши и Украины именем Джохара Дудаева названы улицы и площади.
В сентябре 2025 года в интервью Екатерине Гордеевой** Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив. Интервью продолжительностью 3.38 минут опубликовано на YouTube-канале журналистки "Скажи Гордеевой".
На эти слова Аллы Пугачевой отреагировал адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв. Он подал к певице иск в московский суд на 1,5 миллиарда рублей, заявив об оскорбление армии. Далее реакция пришла от двух руководителей Чечни: от министра по национальной политике, внешним связям и информации Ахмед Дудаев, а затем и лично от Рамзана Кадырова. Он объявил певицу не только "предательницей", но и "врагом народа", рекомендовав Пугачевой "не провоцировать целый народ" 9.
*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.
** внесен в реестр иностранных агентов.
