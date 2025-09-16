Дудаев Джохар Мусаевич

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

29 лет назад, в ночь с 21 на 22 апреля 1996 года, был убит Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, первый президент Ичкерии (1991-1996), верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны.

Биография

Джохар Дудаев родился 15 февраля 1944 года в с.Ялхори (Ялхорой) Чечено-Ингушской АССР . Чеченец, выходец из тейпа Ялхорой. Был тринадцатым младшим ребенком в семье Мусы и Рабиат Дудаевых. Отец Джохара работал ветеринаром .

23 февраля 1944 года население ЧИАССР подверглось репрессиям и было депортировано в Казахстан и Среднюю Азию. Джохар Дудаев и его семья смогли вернуться в Чечню лишь в 1957 году.

Дудаев окончил Тамбовское военное авиационное училище и Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина в Москве .

Военная карьера

В 1962 году начал службу в Советской Армии. Дослужился до звания генерал-майора ВВС СССР (Дудаев был первым генералом-чеченцем в Советской Армии ). Принимал участие в военных действиях в Афганистане в 1979 - 1989 годах. В 1987—1990 годах был командующим дивизией тяжелых бомбардировщиков в Тарту (Эстония).

В 1968 году вступил в КПСС и из партии формально не выходил.

Осенью 1990 года, будучи начальником гарнизона города Тарту, Джохар Дудаев отказался выполнить приказ: блокировать телевидение и парламент Эстонии. Однако этот поступок не имел для него никаких последствий.

Политическая деятельность

До 1991 года Дудаев бывал в Чечне наездами, но на родине о нем помнили. В 1990 году Зелимхан Яндарбиев убедил Джохара Дудаева в необходимости вернуться в Чечню и возглавить национальное движение. В марте 1991 (по другим данным - в мае 1990) Дудаев вышел в отставку и вернулся в Грозный. В июне 1991 года Джохар Дудаев возглавил Исполнительный комитет Общенационального Конгресса чеченского народа (ОКЧН). По сообщению Би-Би-Си, советник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис впоследствии утверждал, что Джохар Дудаев при личной встрече заверил его в лояльности Москве.

В начале сентября 1991 года Дудаев встал во главе митинга в Грозном, требовавшего роспуска Верховного Совета ЧИ АССР в связи с тем, что 19 августа руководство КПСС в Грозном поддержало действия ГКЧП СССР. 6 сентября 1991 года группа вооружённых сторонниками ОКЧН во главе с Джохаром Дудаевым и Яраги Мамадаевым ворвалась в здание Верховного Совета Чечено-Ингушетии и под угрозой оружия заставила депутатов прекратить свою деятельность.

1 октября 1991 года решением Верховного совета РСФСР Чечено-Ингушская Республика была разделена на Чеченскую и Ингушскую Республики (без определения границ).

10 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР в постановлении "О политическом положении в Чечено-Ингушетии" осудил захват власти в республике Исполкомом ОКЧН и разгон Верховного Совета Чечено-Ингушетии.

Президент Ичкерии

27 октября 1991 года Джохар Дудаев избран президентом Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Даже став президентом Ичкерии, продолжал появляться на публике в советской военной форме.

1 ноября 1991 года своим первым декретом Дудаев провозгласил независимость ЧРИ от Российской Федерации, что не было признано ни российскими властями, ни какими-либо иностранными государствами.

7 ноября 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ о введении в Чечено-Ингушетии чрезвычайного положения. В ответ на это, Дудаев ввёл на её территории военное положение. Верховный Совет России, где большинство мест было у противников Ельцина, не утвердил президентский указ.

В конце ноября 1991 года Джохар Дудаев создал национальную гвардию, в середине декабря разрешил свободное ношение оружия, а в 1992 году создал министерство обороны.

3 марта 1992 года Дудаев заявил, что Чечня сядет за стол переговоров с российским руководством только в том случае, если Москва признает её независимость, таким убразом заведя возможные переговоры в тупик.

12 марта 1992 года Парламент Чечни принял Конституцию республики, объявив Чеченскую Республику независимым светским государством. Чеченские власти, почти не встречая организованного сопротивления, захватили вооружение российских воинских частей, дислоцированных на территории Чечни.

В августе 1992 года по приглашению короля Саудовской Аравии Аравин Фахд бен Абдель Азиза и эмира Кувейта Джабар эль Ахдед ак-Сабаха Джохар Дудаев посетил эти страны. Ему был оказан теплый прием, однако в просьбе признать независимость Чечни было отказано.

17 апреля 1993 года Дудаев распустил Кабинет министров Чеченской Республики, Парламент, Конституционный суд Чечни и Грозненское городское собрание, ввёл на всей территории Чечни прямое президентское правление и комендантский час

В ноябре 1994 года верные Дудаеву формирования успешно подавили вооружённое выступление пророссийской чеченской оппозиции. Вошедшая в Грозный колонна танков и БМП, частично укомплектованных российскими контрактниками, была разгромлена.

1 декабря 1994 был издан указ президента РФ "О некоторых мерах по укреплению правопорядка на Северном Кавказе", которым предписывалось всем лицам, незаконно владеющим оружием, добровольно сдать его к 15 декабря органам правопорядка России.

6 декабря 1994 года Джохар Дудаев в ингушской станице Слепцовской встретился с министрами обороны РФ Павлом Грачевым и внутренних дел Виктором Ериным.

Первая чеченская война

11 декабря 1994, на основании указа президента РФ Бориса Ельцина "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта" подразделения Минобороны и МВД России вошли на территорию Чечни. Началась первая чеченская война.

По данным из российских источников, к началу первой чеченской кампании под командованием Дудаева находилось около 15 тысяч бойцов, 42 танка, 66 БМП и БТР, 123 орудия, 40 зенитных комплексов, 260 учебных самолетов, поэтому продвижение федеральных сил сопровождалось серьёзным сопротивлением чеченских ополченцев и гвардейцев Дудаева.

К началу февраля 1995 года, после тяжелых кровопролитных боёв, российская армия установила контроль над городом Грозный и начала продвижение в южные районы Чечни. Дудаеву пришлось скрываться в южных горных районах, постоянно меняя местопребывание.

Покушения и гибель

По данным СМИ, российским спецслужбам дважды удавалось внедрить в окружение Джохара Дудаева своих агентов и один раз заминировать его автомобиль, но все попытки покушения закончились неудачей.

В ночь на 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу Джохар Дудаев был убит. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты .

Согласно Конституции Ичкерии, преемником Дудаева на посту президента стал вице-президент Зелимхан Яндарбиев .

Семейное положение

Джохар Дудаев был женат, у него осталось трое детей (дочь и двое сыновей). Жена - Алла Федоровна Дудаева, дочь советского офицера, - художница, поэтесса (литературный псевдоним - Алдэст), публицист. Автор книг "Миллион первый: Джохар Дудаев" (2002) и "Чеченский волк: моя жизнь с Джохаром Дудаевым" (2005), соавтор сборника "Баллада о Джихаде" (2003).

Память о Джохаре Дудаеве

В ряде городов Латвии, Литвы, Польши и Украины именем Джохара Дудаева названы улицы и площади.

В сентябре 2025 года в интервью Екатерине Гордеевой** Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив. Интервью продолжительностью 3.38 минут опубликовано на YouTube-канале журналистки "Скажи Гордеевой".

На эти слова Аллы Пугачевой отреагировал адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв. Он подал к певице иск в московский суд на 1,5 миллиарда рублей, заявив об оскорбление армии. Далее реакция пришла от двух руководителей Чечни: от министра по национальной политике, внешним связям и информации Ахмед Дудаев, а затем и лично от Рамзана Кадырова. Он объявил певицу не только "предательницей", но и "врагом народа", рекомендовав Пугачевой "не провоцировать целый народ" .

*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** внесен в реестр иностранных агентов.

