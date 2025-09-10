Алла Пугачева принесла извинения вдове Джохара Дудаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив.

Генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Джохар Дудаев был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты. У Дудаева осталось трое детей (дочь и двое сыновей). Жена - Алла Федоровна Дудаева, дочь советского офицера, - художница, поэтесса (литературный псевдоним - Алдэст), публицист. Автор книг "Миллион первый: Джохар Дудаев" (2002) и "Чеченский волк: моя жизнь с Джохаром Дудаевым" (2005), соавтор сборника "Баллада о Джихаде" (2003), , говорится в в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

Певица Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала спецоперации на Украине и отъезда из России, пишет "Осторожно, новости". Интервью продолжительностью 3.38 минут опубликовано на YouTube-канале журналистки Екатерины Гордеевой* "Скажите Гордеевой".

Одна из тем, которой коснулась певица в интервью, первая чеченская война.

«Первая Чеченская война мне запомнилась потому, что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек. А жена какая! Художница, писательница, политик. Мне даже стыдно, Она звонила мне, думая, что я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне даже стыдно ей привет передать. Алла Федоровна, если вдруг вы увидите это интервью, Я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив, чтобы чем-то вам помочь», — сказала она в интервью.

Первая чеченская война продолжалась с декабря 1994 года по август 1996 года. По данным МВД России, в 1994-1995 годах в Чечне погибли в общей сложности около 26 тысяч человек, в том числе 2 тысячи человек - российские военнослужащие, 10-15 тысяч - боевики, а остальные потери - мирные жители. По оценкам генерала Александра Лебедя, количество погибших только среди мирных жителей составило 70-80 тысяч человек и военнослужащих федеральных войск - 6-7 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" Первая чеченская кампания".

Причины Первой чеченской войны останутся неизменными даже спустя 50 лет, заявил ранее "Кавказскому узлу" чеченский политолог, пожелавший остаться неназванным.

"Одна сторона хотела независимости, другая сторона не хотела ее дать. Они не смогли прийти к компромиссу и допустили кровопролитную войну. Ответственность за развязывание этой войны в большей степени отошла к Дудаеву, потому что он в принципе мог остановить этот процесс при желании. Но он этого не сделал, не захотел, и получилось то, что получилось. <Президент России Борис>Ельцин также виноват в развязывании войны, у него были свои политические причины, хотел рейтинг себе поднять, изображал медведя русского, но ничего хорошего из этого не вышло. Может в начале был момент, когда он хотел остановить войну, но это уже было не в его силах", - сказал он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России