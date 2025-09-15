От Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова про Дудаева

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв подал к певице Алле Пугачевой иск в московский суд на 1,5 миллиарда рублей, заявив об оскорбление армии после ее слов про Джохара Дудаева.

Как писал "Кавказский узел", в интервью Екатерине Гордеевой* Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив. Интервью продолжительностью 3.38 минут опубликовано на YouTube-канале журналистки "Скажите Гордеевой".

"В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева", - цитирует Трещёва "РИА Новости".

Генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Джохар Дудаев был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты. У Дудаева осталось трое детей (дочь и двое сыновей). Жена - Алла Федоровна Дудаева, дочь советского офицера, - художница, поэтесса (литературный псевдоним - Алдэст), публицист. Автор книг "Миллион первый: Джохар Дудаев" (2002) и "Чеченский волк: моя жизнь с Джохаром Дудаевым" (2005), соавтор сборника "Баллада о Джихаде" (2003), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

По утверждению адвоката, себе он "намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов". Иск направлен сразу в два московских суда. По словам адвоката, рассматриваться он будет в том, который первым его зарегистрирует, уточняет издание. Сама Алла Дудаева, супруга Джохара Дудаева, еще не комментировала слова Пугачевой. При этом в соцсети "Facebook"** она разместила фрагмент интервью Пугачевой. По состоянию на 18:30 мск видео на странице Дудаевой набрало 1,5 тысяч лайков и 110 комментариев.