RU
Главная   /   Лента новостей
22:49, 15 сентября 2025

Руководство Чечни оскорбилось словами Пугачевой про Дудаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алла Пугачева "оскорбляет весь чеченский народ", называя Джохара Дудаева порядочным человеком, считает министр по нацполитике Чечни. Рамзан Кадыров вслед за ним объявил Пугачеву "предательницей", рекомендовав ей "не провоцировать целый народ". 

Как писал "Кавказский узел", в интервью Екатерине Гордеевой* Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив. "Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек", - заявила, в частности, Пугачева. Сегодня стало известно, что адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв подал в московский суд иск к певице на 1,5 миллиарда рублей, сочтя ее слова про Дудаева "оскорблением армии". 

Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты. У Дудаева осталось трое детей (дочь и двое сыновей). Жена - Алла Федоровна Дудаева, дочь советского офицера, - художница, поэтесса (литературный псевдоним - Алдэст), публицист. Автор книг "Миллион первый: Джохар Дудаев" (2002) и "Чеченский волк: моя жизнь с Джохаром Дудаевым" (2005), соавтор сборника "Баллада о Джихаде" (2003),  говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

На слова Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве сегодня отреагировали сразу два из руководителей Чечни - сначала министр по национальной политике, внешним связям и информации Ахмед Дудаев, а затем лично глава республики Рамзан Кадыров. 

Ахмед Дудаев назвал высказывание Пугачевой о Джохаре Дудаеве "провокационным", а саму певицу - "предательницей". В своем видеокомментарии он многословно критикует всех уехавших из России, называя их "крысами". Дудаева он назвал "террористом", возложив на него всю вину за разрушение населенных пунктов Чечни и гибель людей. 

“Она оскорбляет весь чеченский народ. (...) Будучи пропитана ненавистью к Российской Федерации, она позволила себе такие провокационные высказывания, оскорбляющие весь чеченский народ”, - заявил он, комментируя слова Пугачевой. 

Вскоре после публикации Ахмеда Дудаева своей комментарий на счет слов Аллы Пугачевой опубликовал и Рамзан Кадыров. Он объявил певицу не только "предательницей", но и "врагом народа". 

"О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку", - написал Кадыров, рекомендовав Пугачевой "не провоцировать целый народ". 

