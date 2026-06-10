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03:03, 10 июня 2026

Солтаев пригрозил чеченским блогерам экстремистской статьей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Покупка платной верификации и дополнительных функций в Instagram* расценивается в России как финансирование экстремистской деятельности и может стать поводом для уголовного преследования, заявил чеченский омбудсмен. 

Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев предупредил блогеров об угрозе уголовного преследования для тех, кто купил в социальной сети  Instagram* "синюю галочку" или другие специальные опции. 

Он напомнил, что компания Meta*, которая владеет Facebook*, Instagram* и WhatsApp*, признана в России экстремистской и запрещена. 

“В Instagram* есть платная верификация, та самая синяя галочка. Некоторые получают ее бесплатно, как публичные люди, а некоторые покупают. По словам экспертов, в России уже возбуждались уголовные дела за покупку таких галочек. Доказать все просто: подписка оформляется с телефона, списание идет с российского банка, а деньги в конечном счете поступают в компанию, признанную экстремистской”, - написал Солтаев 9 июня в своем Telegram-канале. 

По словам омбудсмена, покупка подписки в “запрещенной соцсети” ради дополнительных функций может привести к уголовному делу по статье о финансировании экстремистской деятельности (282.3 УК РФ), которая предусматривает от 300 до 700 тысяч рублей штрафа, исправительные работы или лишение свободы сроком до 8 лет.

“Под действие статьи попадают не единичные мелкие переводы, а систематические или крупные перечисления. Однако регулярная платная подписка как раз и может быть расценена как систематическое финансирование”, - добавил он. 

Instagram*, несмотря на признание Meta* экстремистской организацией, остается любимой соцсетью приближенных Рамзана Кадырова. Аккаунты в этой соцсети регулярно ведут, в частности, дочь главы Чечни Айшат Кадырова и третий сын Адам Кадыров. Осенью 2020 года Instagram*-аккаунты членов семьи Кадырова и близких к нему людей активно раскручивались известными медийными персонами на платной основе. 

Личные аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook* и Instagram* были заблокированы еще в декабре 2017 года, - вскоре после того, как Минфин США внес его в санкционный "список Магнитского", назвав главу республики ответственным за нарушения прав человека в Чечне. Тогда Кадыров и республиканские чиновники объявили о переходе в чеченскую соцсеть Mylistory, функционал которой был скопирован с  Instagram*; сотрудники бюджетных организаций в Чечне получили указания создать аккаунты в этом приложении.

Кадыров заявлял, что чеченская социальная сеть "ни в чем не уступает заморским", но в сентябрю 2020 года она перестала работать, причем пользователей не предупредили о прекращении поддержки приложения. 

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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