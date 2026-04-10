Кавказский узел

11:02, 10 апреля 2026

Жительница Сибири пожаловалась на угрозы после возвращения дочери из Чечни

Стоп-кадр видеообращения жительницы Новосибирска. Скриншот видео https://t.me/bloodysx/54358

Жительница Новосибирска в обращении к главе СКР заявила об угрозах, поступающих ее семье после того, как она вернула из Чечни младшую дочь, увезенную бывшим мужем. Знакомый, присутствовавший при возвращении девочки, задержан по делу о похищении, рассказала она.

Как писал "Кавказский узел", мужчины из регионов Северного Кавказа нередко забирают своих детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью. Особенно сложная ситуация, по данным правозащитников, в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

На Северном Кавказе ориентируются на традицию, согласно которой дети должны воспитываться в семье отца. В результате матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".

Жительница Новосибирска Белкиса рассказала, что ее бывший муж два года назад вывез их детей из села Гвардейское, где они находились на каникулах у бабушки, в село Комарово Чеченской Республики, сообщил поздно вечером 9 апреля телеграм-канал "Кровавая барыня" (1,1 миллиона подписчиков).

Согласно публикации, женщина обратилась в суд, чтобы определить место жительства детей с ней. В августе 2024 года Надтеречный райсуд частично удовлетворил требования обеих сторон. Старшую, 12-летнюю дочь, суд постановил оставить с матерью и обязал отца передать ребёнка ей, а девятилетняя дочь осталась с отцом, пока идет определение её места жительства.

6 апреля женщина поехала в Чечню, чтобы повидаться с младшей дочерью. Девочка рассказала, что скучает по матери и сестре и хочет жить с ними, и Белкиса забрала дочь в Новосибирск.

Тогда, по ее словам, бывший супруг подал заявление о похищении ребёнка - на неё и её знакомого, который сопровождал её в поездке. Мужчину задержали, и его местонахождение неизвестно, говорится в публикации.

Также женщина рассказала, что ей и её родственникам начали поступать угрозы. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку, отмечается в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, записанным в режиме селфи, на кадрах которого женщина, представившаяся Белкисой, обращается к председателю Следкома Александру Бастрыкину.

Бывший супруг выкрал моих детей у моей мамы, когда они гостили на каникулах

"Два года назад мой бывший супруг выкрал моих детей у моей мамы, когда они гостили на каникулах в Чеченской Республике", - говорит женщина на видео.

Далее ее рассказ совпадает с историей, изложенной в текстовой части публикации телеграм-канала, но содержит дополнительные подробности.

"Моя старшая дочь высказала мнение остаться жить со мной, и в зале судебного заседания суд разрешил мне забрать старшую дочь, и мы уехали. А мою младшую дочь – на момент судебных разбирательств ей не было еще девяти лет – оставили жить с отцом. На данный момент у нас до сих пор идет судебное разбирательство в городе Новосибирске по определению места жительства младшей дочери по моему месту жительства", - сказала, в частности, Белкиса.

Мой знакомый задержан по заявлению моего бывшего супруга о похищении ребенка

Женщина с детьми. Иллюстрация создана
19:03 02.03.2026
Жительница Чечни смогла вернуть дочерей после развода
Жительница Чечни Анна Аладышева смогла вернуть детей после огласки правозащитников. Раньше ей было позволено видеть детей лишь два часа в месяц под контролем бывшего мужа.

Она отметила, что 6 апреля приехала к младшей дочери и по желанию девочки забрала ее в Новосибирск. Женщина отметила, что в момент встречи с ребенком с ней был ее знакомый.

"На данный момент я узнала о том, что мой знакомый задержан по заявлению моего бывшего супруга о похищении ребенка. Также мне звонят по просьбе (здесь женщина называет имя и фамилию мужчины. – Прим. "Кавказского узла"), моего бывшего супруга, с разных номеров, также угрожают. Также [бывший муж] угрожает моей матери и моим родственникам. Большая просьба разобраться в данной сложившейся ситуации, так как мои дети в очень напуганном и критическом состоянии", - сказала женщина.

Напомним, даже решение суда и визиты судебных приставов не дают гарантий, что мать, разлученная на Кавказе со своим ребенком, сможет видеться ним. Шесть таких историй, о которых стало известно за последние годы, изложены в справке "Кавказского узла" "Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
10:04, 10 апреля 2026
Житель Волжского погиб при атаке беспилотников
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
05:46, 10 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
04:49, 10 апреля 2026
Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий
20:49, 9 апреля 2026
1
 Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
19:36, 9 апреля 2026
5
 Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
Все события дня
Новости
12:00, 10 апреля 2026
Арестованы три предполагаемых боевика группировки Басаева
Стоп-кадр: "Жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей". Фото: "Фортанга" / Telegram-канал
06:44, 10 апреля 2026
Жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей
Обыск. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:55, 10 апреля 2026
Обыск в "Новой газете" продлился 13 часов
00:57, 10 апреля 2026
Защита уроженца Чечни добилась пересмотра дела о конфликте в Москве
Наводнение. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:49, 9 апреля 2026
Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 апреля 2026, 19:36
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
09 апреля 2026, 11:40
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Показать больше