Жительница Сибири пожаловалась на угрозы после возвращения дочери из Чечни
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жительница Новосибирска в обращении к главе СКР заявила об угрозах, поступающих ее семье после того, как она вернула из Чечни младшую дочь, увезенную бывшим мужем. Знакомый, присутствовавший при возвращении девочки, задержан по делу о похищении, рассказала она.
Как писал "Кавказский узел", мужчины из регионов Северного Кавказа нередко забирают своих детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью. Особенно сложная ситуация, по данным правозащитников, в Дагестане, Ингушетии и Чечне.
На Северном Кавказе ориентируются на традицию, согласно которой дети должны воспитываться в семье отца. В результате матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".
Жительница Новосибирска Белкиса рассказала, что ее бывший муж два года назад вывез их детей из села Гвардейское, где они находились на каникулах у бабушки, в село Комарово Чеченской Республики, сообщил поздно вечером 9 апреля телеграм-канал "Кровавая барыня" (1,1 миллиона подписчиков).
Согласно публикации, женщина обратилась в суд, чтобы определить место жительства детей с ней. В августе 2024 года Надтеречный райсуд частично удовлетворил требования обеих сторон. Старшую, 12-летнюю дочь, суд постановил оставить с матерью и обязал отца передать ребёнка ей, а девятилетняя дочь осталась с отцом, пока идет определение её места жительства.
6 апреля женщина поехала в Чечню, чтобы повидаться с младшей дочерью. Девочка рассказала, что скучает по матери и сестре и хочет жить с ними, и Белкиса забрала дочь в Новосибирск.
Тогда, по ее словам, бывший супруг подал заявление о похищении ребёнка - на неё и её знакомого, который сопровождал её в поездке. Мужчину задержали, и его местонахождение неизвестно, говорится в публикации.
Также женщина рассказала, что ей и её родственникам начали поступать угрозы. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку, отмечается в сообщении.
Публикация проиллюстрирована видеороликом, записанным в режиме селфи, на кадрах которого женщина, представившаяся Белкисой, обращается к председателю Следкома Александру Бастрыкину.
"Два года назад мой бывший супруг выкрал моих детей у моей мамы, когда они гостили на каникулах в Чеченской Республике", - говорит женщина на видео.
Далее ее рассказ совпадает с историей, изложенной в текстовой части публикации телеграм-канала, но содержит дополнительные подробности.
"Моя старшая дочь высказала мнение остаться жить со мной, и в зале судебного заседания суд разрешил мне забрать старшую дочь, и мы уехали. А мою младшую дочь – на момент судебных разбирательств ей не было еще девяти лет – оставили жить с отцом. На данный момент у нас до сих пор идет судебное разбирательство в городе Новосибирске по определению места жительства младшей дочери по моему месту жительства", - сказала, в частности, Белкиса.
Она отметила, что 6 апреля приехала к младшей дочери и по желанию девочки забрала ее в Новосибирск. Женщина отметила, что в момент встречи с ребенком с ней был ее знакомый.
"На данный момент я узнала о том, что мой знакомый задержан по заявлению моего бывшего супруга о похищении ребенка. Также мне звонят по просьбе (здесь женщина называет имя и фамилию мужчины. – Прим. "Кавказского узла"), моего бывшего супруга, с разных номеров, также угрожают. Также [бывший муж] угрожает моей матери и моим родственникам. Большая просьба разобраться в данной сложившейся ситуации, так как мои дети в очень напуганном и критическом состоянии", - сказала женщина.
Напомним, даже решение суда и визиты судебных приставов не дают гарантий, что мать, разлученная на Кавказе со своим ребенком, сможет видеться ним. Шесть таких историй, о которых стало известно за последние годы, изложены в справке "Кавказского узла" "Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.