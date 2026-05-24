Завершены поиски двух пропавших при сходе лавины людей в Чечне
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Один человек погиб, второй госпитализирован, угрозы его жизни нет.
Как писал "Кавказский узел", в Итум-Калинском районе Чечни ведутся поиски двух человек, которые пропали при сходе лавины. Они занимались очисткой дороги.
В Итум-Калинском районе нашли двух пропавших в результате схода лавины в пограничной зоне, сообщил глава района Альберт Рабуев.
«В течение последних двух дней в районе схода лавины в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района — в Терлойском сельском поселении, селе Малхиста и хуторе Терти — проводились масштабные поисково-спасательные работы. Пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу. Его жизнь в безопасности, угрозы его здоровью устранены», - сообщил он в своем Telegram-канале.
На приложенном к публикации видео, спасатели поднимают выжившего мужчину, поддерживая его. Затем показано как тело второго мужчины уносят на носилках.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.