Подсудимые по делу Далгатова отказались от онлайн-трансляции заседаний

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Суд в Махачкале второй раз начал с нуля рассматривать дело о смерти Курбана Далгатова в отделении полиции. Один из подсудимых предложил вести онлайн-трансляцию заседаний, но большинство его бывших коллег отказались от этого. Если они не признают вину и готовы доказывать непричастность к смерти Далгатова, почему протестуют против трансляций, задался вопросом глава ОНК Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. Родных Далгатова возмутило длительное рассмотрение дела, несмотря на заявления чиновников, что виновные понесут наказание. 10 апреля квалификационная коллегия судей Дагестана согласовала отставку судьи Патимат Махатиловой, которая узаконила рухнувшую во время наводнения самовольную пристройку к многоэтажке. Махатилова вела дело о смерти Далгатова. Из-за прекращения ее полномочий рассмотрение дела начнется заново. Родные заявили о проволочках с рассмотрением дела.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В Советском районном суде Махачкалы прошло первое заседание по уголовному делу о гибели Курбана Далгатова в Советском РОВД, так как после ухода судьи Махатиловой в отставку рассмотрение дела начато заново, с самого начала, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Адвокат одного из оперуполномоченных — Маликова Магомеда — заявил ходатайство о проведении видеотрансляции судебного процесса. Маликов Магомед настаивал на открытом, прозрачном и объективном разбирательстве, чтобы любой желающий мог в режиме онлайн следить за ходом заседаний. Ходатайство поддержала и сторона потерпевших", - пишет Хадулаев в своем Telegram-канале

Однако последовали возражения со стороны всех подсудимых, за исключением одного, указал он. "Возникает вопрос, если они не признают вину и готовы доказывать свою непричастность на заседаниях, то зачем же препятствовать онлайн-трансляции?", - задал вопрос глава ОНК.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину. В ноябре 2024 года суд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Аналогичные просьбы озвучили Имран Рустамов и Адис Исаков. Верховный суд Дагестана в марте не удовлетворил жалобу на отправку Имрана Рустамова в зону СВО.