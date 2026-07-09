×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:58, 9 июля 2026

Подсудимые по делу Далгатова отказались от онлайн-трансляции заседаний

Курбан Далгатов. Фото: Черновик https://chernovik.net/news/god-nazad-v-sovetskom-rovd-makhachkaly-byl-ubit-kurban-dalgatov-sledstvie-prodolzhaetsya

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале второй раз начал с нуля рассматривать дело о смерти Курбана Далгатова в отделении полиции. Один из подсудимых предложил вести онлайн-трансляцию заседаний, но большинство его бывших коллег отказались от этого. Если они не признают вину и готовы доказывать непричастность к смерти Далгатова, почему протестуют против трансляций, задался вопросом глава ОНК Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. Родных Далгатова возмутило длительное рассмотрение дела, несмотря на заявления чиновников, что виновные понесут наказание. 10 апреля квалификационная коллегия судей Дагестана согласовала отставку судьи Патимат Махатиловой, которая узаконила рухнувшую во время наводнения самовольную пристройку к многоэтажке. Махатилова вела дело о смерти Далгатова. Из-за прекращения ее полномочий рассмотрение дела начнется заново. Родные заявили о проволочках с рассмотрением дела.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В Советском районном суде Махачкалы прошло первое заседание по уголовному делу о гибели Курбана Далгатова в Советском РОВД, так как после ухода судьи Махатиловой в отставку рассмотрение дела начато заново, с самого начала, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Адвокат одного из оперуполномоченных — Маликова Магомеда — заявил ходатайство о проведении видеотрансляции судебного процесса. Маликов Магомед настаивал на открытом, прозрачном и объективном разбирательстве, чтобы любой желающий мог в режиме онлайн следить за ходом заседаний. Ходатайство поддержала и сторона потерпевших", - пишет Хадулаев в своем Telegram-канале

Однако последовали возражения со стороны всех подсудимых, за исключением одного, указал он. "Возникает вопрос, если они не признают вину и готовы доказывать свою непричастность на заседаниях, то зачем же препятствовать онлайн-трансляции?", - задал вопрос глава ОНК.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину. В ноябре 2024 года суд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Аналогичные просьбы озвучили Имран Рустамов и Адис Исаков. Верховный суд Дагестана в марте не удовлетворил жалобу на отправку Имрана Рустамова в зону СВО.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
10:05, 9 июля 2026
Танкеры в Таганрогском заливе подверглись атаке БПЛА вторую ночь подряд
05:10, 9 июля 2026
Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине
23:58, 8 июля 2026
Участник шахтерских протестов в Чиатуре осужден за оскорбление судьи
22:04, 8 июля 2026
4
 Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни
20:28, 8 июля 2026
Супруга Варданяна попросила Пашиняна помочь в посещении заключенных в Баку
18:46, 8 июля 2026
Транспортное сообщение с 51 селом Дагестана прервано из-за обвалов и оползней
Все события дня
Новости
16:59, 9 июля 2026
Приговор Абдулмумину Гаджиеву устоял в кассационном суде
Ибрагим Байбулатов. Фото: https://www.instagram.com/p/DX-HDDgDt-s/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
13:58, 9 июля 2026
Защита Байбулатова сочла неправомерным продление ареста
Затопленный дом в селе Маджалис. Фото: htpps://t.me/amogergebil/20239
10:58, 9 июля 2026
Десятки жителей Дагестана эвакуированы после подтоплений двух сел
Женщина в камере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:16, 9 июля 2026
Жительница Дагестана получила срок за причастность к боевикам в Сирии
Смартфон и банковская карта. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:17, 9 июля 2026
Житель Дагестана осужден за финансирование запрещенной организации
Персоналии
Афган Садыгов. Фото: Севиндж Садыгова
15:12, 9 июля 2026
Афган Садыгов
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
11:27, 9 июля 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
10:45, 9 июля 2026
Рубен Варданян
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Утечка с затонувшего танкера близ Анапы. Скриншот видео https://t.me/greensatru/218
09 июля 2026, 11:58
Спутниковый мониторинг зафиксировал утечку с затонувшего танкера близ Анапы

Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 июля 2026, 04:15
Алла Соболева обжаловала приговор по делу о вымогательстве у застройщика

Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/
08 июля 2026, 18:20
Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 14:31
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше