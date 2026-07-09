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13:58, 9 июля 2026

Защита Байбулатова сочла неправомерным продление ареста

Ибрагим Байбулатов. Фото: https://www.instagram.com/p/DX-HDDgDt-s/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшему начальнику ГИБДД Хасавюртовского района Ибрагиму Байбулатову продлен срок ареста по делу о взятке, при том, что еще два сотрудника ГИБДД, которые обвиняются во взятке с вымогательством, остаются под домашним арестом. Следственных действий  не ведется и продление ареста противоречит позиции Верховного суда, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", начальник ГИБДД Хасавюртовского района Ибрагим Байбулатов, недавно отстраненный от должности, арестован на три месяца по обвинению в получении взятки. При этом в деле нет доказательств передачи денег ни лично Байбулатову, ни кому-либо из сотрудников ГИБДД, заявила защита.

На днях Ибрагиму Байбулатову продлили до 5 августа содержание под стражей, сообщил его адвокат Айдамир Исмаилов. По его мнению, суд и следствия проявляют предвзятость.

"Основная проблема в выборочном подходе Хасавюртовского городского суда, который по такой же статье, но сопряжённой с вымогательством, в отношении двух других сотрудников ГИБДД избрал домашний арест, а в отношении Байбулатова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без законных оснований", сказал Исмаилов.

Байбулатов идёт по отдельному делу, хотя событие практически одно и то же. По словам адвоката, вина двух сотрудников по параллельному делу, можно сказать, доказана.

"Они вину тоже признают, и им продлевают домашние аресты, а Байбулатова отправляют в СИЗО. Хотя никаких доказательств о причастности нет, кроме противоречивых показаний двух свидетелей, где один говорит, что деньги якобы передал другому свидетелю, а тот говорит, что денег не видел", - пояснил Исмаилов.

Адвокат полагает, что решение о продлении меры пресечения идёт вразрез с законными основаниями для её избрания.

"Учитывая, что у Байбулатова такие же положительные характеристики, что он живёт по месту жительства, у него на иждивении супруга и трое малолетних детей, он ранее не судим. Однако альтернативная мера пресечения почему-то не применяется, при том, что Верховный суд России в своём постановлении пленума №41 прямо запрещает продление меры пресечения в виде заключения под стражу в тех случаях, когда это обосновано только лишь проведением дальнейшим следственных действий. К тому же и следственных действий по сути с 10 мая не ведётся", - посетовал Исмаилов.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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