Кавказский узел

03:35, 22 мая 2026

Защита заявила о фальсификации дела против начальника ГИБДД в Хасавюрте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник ГИБДД Хасавюртовского района Ибрагим Байбулатов, недавно отстраненный от должности, арестован на три месяца по обвинению в получении взятки. При этом в деле нет доказательств передачи денег ни лично Байбулатову, ни кому-либо из сотрудников ГИБДД. 

Адвокат Айдемир Исмаилов из Хасавюрта, представляющий интересы Байбулатова, утверждает, что преследование его подзащитного ведется с нарушением элементарных процессуальных норм. Он предположил, что дело против начальника районной ГИБДД является заказом “нечистых на руку” сотрудников другого силового ведомства, которые недовольны принципиальностью Байбулатова.

“Потому что с сотрудником ФСБ разговор у Байбулатова был на повышенных тонах, есть аудиозапись. Он им отказал, – и не первый раз отказал, – в том, чтобы не привлекали их человека к ответственности. И они, видимо, ждали подходящего момента”, – сказал Исмаилов корреспонденту “Кавказского узла”. 

Все действия следствия основаны на предположениях и ведутся с процессуальными нарушениями, указал адвокат. “Суть дела такова: инспекторы ГИБДД ловят нарушителя, составляют протокол о лишении водительского удостоверения, но через какое-то время его освобождают от административной ответственности. На этого нарушителя выходят сотрудники другого силового ведомства и он дает им объяснение, что он какое-то время пытался свой вопрос решить, – и решил через третье лицо, не сотрудника ГИБДД, передав тому какую-то сумму. Причем третье лицо отрицает, что получал какие-то деньги от нарушителя и кому-то их передавал. И никакого следственного эксперимента по выявлению факта взятки не было. Тем не менее, возбуждают уголовное дело против двух инспекторов ГИБДД Хасавюрта. На этом фоне вызывают их руководителя, начальника ГИБДД Байбулатова, для дачи объяснений по поводу его подчиненных”, – рассказал Айдемир Исмаилов. 

По словам адвоката, Ибрагим Байбулатов отказался явиться для дачи объяснений за подчиненных, после чего на него завели отдельное уголовное дело и задержали. “При этом процессуальных действий следователь не провел никаких: он просто положил из того дела кое-что, пару копий допросов, – и вот уже новое дело готово. Но в установленном порядке никакую процессуальную проверку он не проводил. И тут же Байбулатова задерживают. В материале, представленном в суд, в соответствии со статьей 97 УПК должны основания обычно указываться: что он может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и так далее, и эти сведения должны быть подтверждены письменными материалами. На мой вопрос следователь отвечает: “Основания такие что он начальник ГИБДД города Хасавюрт”, – сообщил адвокат Исмаилов.

Никаких доказательств против лично Байбулатова следствием не представлено. “Единственный свидетель говорит что деньги ни ему, ни какому-то другому лицу не передавал, то же самое утверждает и мой подзащитный. Есть один сотрудник ГИБДД, который говорит, что якобы ему начальник ГИБДД дал устное указание подменить протокол, но даже это никак не дает оснований для обвинения во взятке. Факт в том, что материал в деле вообще собран “на коленке”, наспех, первоклассники лучше бы собрали материал. Нет никаких оперативно-разыскных мероприятий, прослушиваний, ничего нет, не говоря уже о том, чтобы зафиксировать сам процесс передачи взятки, – закрепите, поймайте с поличным. Вместо этого просто взяли человека, задержали и обвинили”, – считает защитник.

Адвокат утверждает, что сейчас на его подзащитного оказывается давление. “Суды без прямых оснований держат его под стражей. Свидания законные не дают с супругой, прямо заявляют – пока вину не признаешь, не дадим”, – отметил Исмаилов.

Адвокат Тимофей Широков, не связанный с этим делом, считает редким случай, чтобы руководителя силового ведомства обвиняли за то, что могли сделать его подчиненные.

“Я не знаю обстоятельств этого дела, но он может нести ответственность только за виновные действия, а не за невиновные. Начальник несет ответственность за подчиненных, но он несет дисциплинарную ответственность. Сажать за действия, которые не были им организованы непосредственно и он не был участником, – на каком основании? Это странно. Факт организации взятки и передачи всегда по закону фиксируется: человека “ведут”, зафиксировали передачу ему денежных средств. Если же речь идет о воздействии на сотрудников, чтобы они, к примеру, изменили протокол, который не связан со взяткой, то здесь максимум можно говорить теоретически о превышении или злоупотреблении должностными полномочиями”, – сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
