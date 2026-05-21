Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Протестующие в Тбилиси, несмотря на сильный дождь, вышли на ежедневную акцию протеста против политики "Грузинской мечты" в 540-й день подряд.
Как писал "Кавказский узел", 20 мая, в 539-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели призвали граждан Грузии восстать против диктатуры и потребовали освободить политзаключенных.
Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером вышли на традиционную акцию у парламента в 540-й раз, несмотря на сильный дождь. Активисты принесли на проспект Руставели национальные флаги и флаги Евросоюза, у некоторых из них были зонты в расцветке этих флагов.
В собрании участвовали не менее 50 человек. Участники акции напомнили о неизменном требовании освободить всех политических заключенных. Отец активиста Звиада Цецхладзе пришел на акцию в футболке с надписью "Свободу Звиаду". Также на акции был плакат "Жещины протестуют", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.
Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста.
Мать бывшего председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, приговоренного сегодня к двум с половиной годам лишения свободы по делу о саботаже, заявила, что его дело “обязательно дойдет до Европейского суда”.
“Будь терпелив, Леван, отбудь эти два года и шесть месяцев с достоинством. Так же, как ты достойно прожил свою жизнь на свободе, ты сможешь продолжать жить достойно и после освобождения”, – обратилась Марина Котрикадзе к сыну в прямом эфире телеканала Pirveli.
У здания правительственной канцелярии уже 31 день продолжается акция протеста родителей, чьи дети страдают синдромом Дюшенна. Протестующие остаются на улице под дождем, требуя закупить современные лекарства для детей с мышечной дистрофией, передает Publika.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
