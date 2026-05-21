23:17, 21 мая 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд

Протестующие на Руставели под дождем. Фото: Mo Se / Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси, несмотря на сильный дождь, вышли на ежедневную акцию протеста против политики "Грузинской мечты" в 540-й день подряд. 

Как писал "Кавказский узел", 20 мая, в 539-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели призвали граждан Грузии восстать против диктатуры и потребовали освободить политзаключенных.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером вышли на традиционную акцию у парламента в 540-й раз, несмотря на сильный дождь. Активисты принесли на проспект Руставели национальные флаги и флаги Евросоюза, у некоторых из них были зонты в расцветке этих флагов. 

В собрании участвовали не менее 50 человек. Участники акции напомнили о неизменном требовании освободить всех политических заключенных. Отец активиста Звиада Цецхладзе пришел на акцию в футболке с надписью "Свободу Звиаду". Также на акции был плакат "Жещины протестуют", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста.

Мать бывшего председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, приговоренного сегодня к двум с половиной годам лишения свободы по делу о саботаже, заявила, что его дело “обязательно дойдет до Европейского суда”. 

“Будь терпелив, Леван, отбудь эти два года и шесть месяцев с достоинством. Так же, как ты достойно прожил свою жизнь на свободе, ты сможешь продолжать жить достойно и после освобождения”, – обратилась Марина Котрикадзе к сыну в прямом эфире телеканала Pirveli.

У здания правительственной канцелярии уже 31 день продолжается акция протеста родителей, чьи дети страдают синдромом Дюшенна. Протестующие остаются на улице под дождем, требуя закупить современные лекарства для детей с мышечной дистрофией, передает Publika. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

