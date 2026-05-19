Журналистка Нанука Жоржолиани арестована на трое суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд арестовал телеведущую и основательницу "Фонда Нануки" Нануку Жоржолиани на трое суток за блокировку тротуара во время акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля 2025 года в домах телеведущей Нануки Жоржолиани, директора "Центра по правам человека" Алеко Цкитишвили и активистки Мариам Баджелидзе силовики провели обыски. Баджелидзе тогда сообщила, что обыски проводятся по делу о саботаже и действиях против грузинской государственности. В ходе обысков у грузинских активистов, представителей благотворительных фондов, помогавших в оплате штрафов участникам протеста изъяли телефоны и ноутбуки.

18 марта 2025 года был наложен арест на счета "Фонда Нануки", фонда Prosperity Georgia, Тбилисского дома прав человека, "Фонда друг друга 24/7" и фонда "Позор" - все они помогали участникам акций протеста выплачивать штрафы. Арест был наложен в рамках дела по статьям 318 (саботаж) и 319 (содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на сроки от 5 до 10 лет и от 7 до 15 лет соответственно. Дело возбуждено на основании заявления, поданного в Генеральную прокуратуру представителями общественного движения "Единая нейтральная Грузия". Власти Грузии пытаются разными способами погасить протесты в стране, арест счетов фондов, которые помогали выплачивать штрафы задержанным - один из таких способов указали грузинские аналитики.

Судья Тбилисского городского суда Давид Макарадзе назначил трое суток административного ареста телеведущей Нануке Жоржолиани, признав ее правонарушительницей за участие в акции протеста у парламента Грузии 16 декабря 2025 года. Полиция утверждала, что журналистка создавала препятствия для движения пешеходов, сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

Сама журналистка в ходе судебного заседания заявила, что "в день принятия поправок к закону демонстранты, включая ее саму, не знали, где им можно стоять, а где нельзя".

О несправедливом наказании Жоржолиани заявила после суда ее адвокат Теона Закарашвили. По ее мнению, этим решением судья показал, что он "подпишет все, что потребует и заявит МВД".

"Эти слушания носят формальный характер, они не имеют никакого отношения к закону и, тем более, к правосудию. Судья в очередной раз наглядно показал нам, что он просто подпишет все, что потребует и на что будет настаивать Министерство внутренних дел. Мы намерены использовать все возможные инстанции, это апелляция в Апелляционный суд, и если у нас будет возможность, мы также воспользуемся возможностью Европейского суда по правам человека, потому что эти решения явно незаконны", - заявила адвокат.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. Повторное нарушение, такое как блокировка тротуара у госучреждения, влечет уголовное преследование.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".