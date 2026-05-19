×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:45, 19 мая 2026

Журналистка Нанука Жоржолиани арестована на трое суток

Нанука Жоржолиани. Фото https://www.interpressnews.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд арестовал телеведущую и основательницу "Фонда Нануки" Нануку Жоржолиани на трое суток за блокировку тротуара во время акции протеста. 

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля 2025 года в домах телеведущей Нануки Жоржолиани, директора "Центра по правам человека" Алеко Цкитишвили и активистки Мариам Баджелидзе силовики провели обыски. Баджелидзе тогда сообщила, что обыски проводятся по делу о саботаже и действиях против грузинской государственности. В ходе обысков у грузинских активистов, представителей благотворительных фондов, помогавших в оплате штрафов участникам протеста изъяли телефоны и ноутбуки.

18 марта 2025 года был наложен арест на счета "Фонда Нануки", фонда Prosperity Georgia, Тбилисского дома прав человека, "Фонда друг друга 24/7" и фонда "Позор" - все они помогали участникам акций протеста выплачивать штрафы. Арест был наложен в рамках дела по статьям 318 (саботаж) и 319 (содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на сроки от 5 до 10 лет и от 7 до 15 лет соответственно. Дело возбуждено на основании  заявления, поданного в Генеральную прокуратуру представителями общественного движения "Единая нейтральная Грузия". Власти Грузии пытаются разными способами погасить протесты в стране, арест счетов фондов, которые помогали выплачивать штрафы задержанным - один из таких способов указали грузинские аналитики. 

Судья Тбилисского городского суда Давид Макарадзе назначил трое суток административного ареста телеведущей Нануке Жоржолиани, признав ее правонарушительницей за участие в акции протеста у парламента Грузии 16 декабря 2025 года. Полиция утверждала, что журналистка создавала препятствия для движения пешеходов, сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

Сама журналистка в ходе судебного заседания заявила, что "в день принятия поправок к закону демонстранты, включая ее саму, не знали, где им можно стоять, а где нельзя".

О несправедливом наказании Жоржолиани заявила после суда ее адвокат Теона Закарашвили. По ее мнению, этим решением судья показал, что он "подпишет все, что потребует и заявит МВД".

"Эти слушания носят формальный характер, они не имеют никакого отношения к закону и, тем более, к правосудию. Судья в очередной раз наглядно показал нам, что он просто подпишет все, что потребует и на что будет настаивать Министерство внутренних дел. Мы намерены использовать все возможные инстанции, это апелляция в Апелляционный суд, и если у нас будет возможность, мы также воспользуемся возможностью Европейского суда по правам человека, потому что эти решения явно незаконны", - заявила адвокат.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. Повторное нарушение, такое как блокировка тротуара у госучреждения, влечет уголовное преследование.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
16:57, 19 мая 2026
Спецслужбы Грузии заявили о задержании трех участников ИГ*
23:57, 18 мая 2026
Протестующие в Тбилиси возмущены планами властей создать "полицию мнения"
Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 17.05.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1760588758674000&set=pcb.1760588888673987 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:24, 17 мая 2026
Участники шествия в Тбилиси потребовали обеспечить лечение детей-инвалидов
Участники марша в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 16.05.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1759768858755990&set=pcb.1759768995422643 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
23:05, 16 мая 2026
Участники марша в Тбилиси призвали освободить Паату Бурчуладзе
23:59, 15 мая 2026
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных
Персоналии
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Подтопленный двор в Майкопском районе Адыгеи. Фото: https://t.me/mr_01_mr/5072
19 мая 2026, 15:59
Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей

Предвыборный митинг правящей партии "Гражданский договор". 16 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYbzsektTMu/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19 мая 2026, 12:07
Число арестованных по делу о помехах агитации в Армении выросло до 10

Михаил Хрипунов. 19 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sovetsudey/940
19 мая 2026, 11:09
Ставропольский судья в отставке Хрипунов арестован по делу о взятках

Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
18 мая 2026, 20:06
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Показать больше