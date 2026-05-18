Протестующие в Тбилиси возмущены планами властей создать "полицию мнения"

Участники проевропейских акций на проспекте Руставели в 537-й день непрерывных протестов выступили против плана “Грузинской мечты” создать специальный орган для контроля за выражением мнений в публичном пространстве.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая, в в 536-й день ежедневных протестов, активисты провели в Тбилиси шествие с требованием обеспечить современное лечение детям с миодистрофией Дюшенна.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня вечером у здания парламента на проспекте Руставели в 53-й вечер подряд.

Участники собрания традиционно выступили в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна и их родителей, требующих закупки современных лекарственных препаратов для терапии этого синдрома. Они, в частности, держали плакаты “Твоя поддержка – наша сила”, “Дайте скорее детям лекарство” и “Побеждает тот, кто стоит на стороне любви”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Демонстранты также держали плакаты: “Место женщины – в революции”, “"Мечта" обманывает”, “Маленькая группа богатых украла у нас страну”, “Солидарность медиа”, “Сначала запретили стоять, теперь отрезают пальцы, чтобы не писали правду”, “Еще не хватало нам полиции мнения” и “Когда создадите орган контроля за снами?”.

Последние плакаты посвящены планам “Грузинской мечты” создать специальный орган контроля за мнениями, которые выражаются в публичном пространстве. Специальное подразделение с таким функционалом появится в МВД Грузии, заявил сегодня утром на брифинге государственный министр по координации правоохранительных структур Мамука Мдинарадзе.

По словам чиновника, новое подразделение начнет работу “в кратчайшие сроки” и будет контролировать все виды и каналы публичной коммуникации на предмет разжигания ненависти, подстрекательства к вражде, оскорблений и “других подобных действий”, передает телекомпания Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".