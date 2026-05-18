23:57, 18 мая 2026

Протестующие в Тбилиси возмущены планами властей создать "полицию мнения"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники проевропейских акций на проспекте Руставели в 537-й день непрерывных протестов выступили против плана “Грузинской мечты” создать специальный орган для контроля за выражением мнений в публичном пространстве. 

Как писал "Кавказский узел", 17 мая, в в 536-й день ежедневных протестов, активисты провели в Тбилиси шествие с требованием обеспечить современное лечение детям с миодистрофией Дюшенна. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня вечером у здания парламента на проспекте Руставели в 53-й вечер подряд. 

Участники собрания традиционно выступили в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна и их родителей, требующих закупки современных лекарственных препаратов для терапии этого синдрома. Они, в частности, держали плакаты “Твоя поддержка – наша сила”, “Дайте скорее детям лекарство” и “Побеждает тот, кто стоит на стороне любви”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Демонстранты также держали плакаты: “Место женщины – в революции”, “"Мечта" обманывает”, “Маленькая группа богатых украла у нас страну”, “Солидарность медиа”, “Сначала запретили стоять, теперь отрезают пальцы, чтобы не писали правду”, “Еще не хватало нам полиции мнения” и “Когда создадите орган контроля за снами?”. 

Последние плакаты посвящены планам “Грузинской мечты” создать специальный орган контроля за мнениями, которые выражаются в публичном пространстве. Специальное подразделение с таким функционалом появится в МВД Грузии, заявил сегодня утром на брифинге государственный министр по координации правоохранительных структур Мамука Мдинарадзе. 

По словам чиновника, новое подразделение начнет работу “в кратчайшие сроки” и будет контролировать все виды и каналы публичной коммуникации на предмет разжигания ненависти, подстрекательства к вражде, оскорблений и “других подобных действий”, передает телекомпания Pirveli. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
