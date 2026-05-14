Власти Грузии обвинили враждебные силы в отзыве аккредитации в Европарламенте у трех телеканалов

Европарламент по меньшей мере на год запретил работу в своей брюссельской штаб-квартире журналистам грузинского провластного телеканала "Имеди", попавшего под британские санкции за "дезинформацию в интересах России". Также Молдова отказала в аккредитации каналам "Имеди", "Пос ТВ" и "Рустави 2"на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля правительство Великобритании объявило о введении санкций против проправительственных грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", причислив эти каналы к распространителям российской дезинформации.

В середине февраля 2026 года один из ключевых пропагандистских телеканалов Грузии "Имеди" был продан за 370 долларов. Новым владельцем стал приближенный к правительству Илиа Микелаишвили, который сразу заявил, что существующая редакционная политика будет соблюдаться. По данным портала государственной отчетности, убытки телеканала в 2024 году превысили 454 миллиона лари (около 168 миллионов долларов). По мнению издания, связано это с тем, что экономические показатели для телеканала были не главными - проект является политическим. Правозащитники отмечают, что телеканал минимум с 2018 года финансировался Бидзиной Иванишвили и связанными с ним компаниями, в том числе при помощи льготных кредитов.

Европарламент запретил телекомпании "Имеди" осуществлять деятельность в своей штаб-квартире сроком на один год, а Молдова отказала в аккредитации трём грузинским вещателям - "Имеди", "Рустави 2" и "Пост ТВ". Из-за этого решения указанные телеканалы не смогут освещать 135-ю сессию Комитета министров Совета Европы, на которой также будет представлен глава МИД Грузии, сообщила телекомпания "Имеди".

"Канал считает, что данное решение правительства Молдовы является препятствием профессиональной деятельности и атакой на независимые СМИ. Всё началось тогда, когда "Имеди" обратился к правительству Молдовы за аккредитацией для освещения 135-й сессии Комитета министров Совета Европы, однако молдавские власти решили, что независимая телекомпания "Имеди" не должна получить возможность освещать мероприятие", - говорится в заявлении телекомпании.

Кроме того, по информации "Имеди", они также обратились в Совет Европы с вопросом, намерен ли Совет изучить данный вопрос и считает ли он действия Молдовы атакой на независимую телекомпанию и препятствованием её деятельности, однако на данный момент ответа от Совета Европы не получили.

Телекомпания получила официальное письмо от Европарламента, согласно которому каналу запрещается работать в Европейском парламенте в течение одного года. Решение было основано на репортаже, вышедшем в программе "Имедис квира", попытке интервью с Расой Юкнявичене, а также, предположительно, втором инциденте, связанном с требованием Маркеты Грегоровой, которую, как утверждается, раздражало присутствие съёмочной группы "Имеди" в Европарламенте, чего она не скрывала и перед камерой.

После официального предупреждения, полученного 22 апреля, телекомпания письменно обратилась в соответствующую службу с просьбой дополнительно разъяснить, какие именно правила нарушили журналисты телеканала, однако разъяснений не получила.

"Соответственно, для нас осталось неясным, какое именно действие было признано несоответствующим правилам и соблюдение какого конкретного стандарта требовалось в данной ситуации. С учётом этих обстоятельств хотим выразить обеспокоенность пропорциональностью принятого решения. Ограничение сроком на один год является особенно жёсткой мерой, которая существенно влияет на возможности СМИ освещать деятельность Европарламента", - говорится в заявлении.

Аккредитации в в брюссельской штаб-квартире Европарламента лишились и телеканалы «Рустави 2» и PosTV, пишет "Новости Грузия".

Евродепутаты объяснили введенные запреты грузинским телекомпаниям

Депутат Маркета Грегорова пояснила, что журналисты проправительственных СМИ проводили интервью без разрешения, нарушая тем самым правила поведения СМИ в Европейском парламенте, информирует телеканал "Pirveli".

"Меня лично записали без моего согласия, когда я давала интервью другому телеканалу, Чешскому телевидению. Они кричали на меня, потому что я не хотела с ними разговаривать, не из-за того, кто они такие, а просто потому, что у меня не было времени с ними общаться. А после этого в Грузии началась клеветническая кампания против меня. Так быть не должно, и так не поступают демократические СМИ. Поэтому я очень рада, что правила были соблюдены", - сказала Маркета Грегорова.

Польский депутат Европарламента Кшиштоф Бреза, комментируя санкции в отношении проправительственных пропагандистских телеканалов, заявил, что это только начало.

"Я горжусь тем, что внесенные мной изменения в доклад по Грузии и пятимесячная работа моего офиса совместно с председателем Европейского парламента и Отделом аккредитации прессы принесли конкретные результаты: три пропагандистских СМИ, контролируемых режимом "Грузинской мечты", которые все больше напоминают "русскую мечту", были подвергнуты санкциям и им был запрещен доступ в Европейский парламент на один год", - заявил он.

Власти Грузии назвали запрет работы телеканалов в Европарламенте происками враждебных сил

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Европарламент в попытке "закрыть свободные СМИ" после решения приостановить аккредитацию журналистов провластных телеканалов «Имеди», "Рустави 2" и "Пос ТВ".

Комментируя запрет, Папуашвили заявил, что за ограничением стоят "враждебные иностранные силы", а сам Брюссель якобы боится "правдивого слова". Спикер полагает, что такой шаг является продолжением "враждебного решения Великобритании".

Особенно резко Папуашвили высказался в адрес литовского евродепутата и докладчика по Грузии Расы Юкнявичене, назвав ее заявления в отношении грузинского народа "фашистскими". По его словам, европейские политики пытаются "мелко уколоть СМИ", поскольку не могут реализовать свои угрозы иным способом.

"Их очень пугает правда. Они понимают, что пропаганда, на которую тратились миллионы против Грузии, не работает. Мы для них только оружие. Повредит ли это Грузии - им все равно", — сказал спикер парламента.

"Кавказский узел" также писал, что сторонники евроинтеграции Грузии в 456-й день подряд собрались на акции протеста у парламента. Активисты выразили надежду, что санкции против провластных грузинских медиа продолжатся.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".