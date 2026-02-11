×

Главная   /   Лента новостей
04:25, 11 февраля 2026

Смена владельца не повлияла на редакционную политику телеканала "Имеди"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из ключевых пропагандистских телеканалов Грузии "Имеди" продан за 370 долларов. Новым владельцем стал приближенный к правительству Илиа Микелаишвили, который уже заявил, что существующая редакционная политика будет соблюдаться.

В начале года бизнесмен Иракли Рухадзе и его партнеры продали телекомпанию "Имеди" за 1000 лари (около 370 долларов), ее новым владельцем стала компания "Прайм медиа глобал", 100% акций которой принадлежит Илие Микелаишвили, которого JAMnews в своем материале "Новый владелец, старая политика: Что (не) изменилось на главном пропагандистском канале Грузии" называет "приближенным к правительству".

Одним из условий заключенный сделки является необходимость передать половину акций телеканала в управление "Имеди". Издание отмечает, что владелец телеканала формально сменился, однако по факту это просто "символический эпизод в истории телеканала, который на протяжении многих лет был главной информационной опорой партии "Грузинская мечта".

По данным портала государственной отчетности, убытки "Имеди" в 2024 году превысили 454 миллиона лари (около 168 миллионов долларов). По данным издания, связано это с тем, что экономические показатели для телеканала были не главными - проект является политическим. Правозащитники отмечают, что телеканал минимум с 2018 года финансировался Бидзиной Иванишвили и связанными с ним компаниями, в том числе при помощи льготных кредитов.

Илиа Микелаишвили заявил, что "существующая редакционная политика будет соблюдаться", но при этом добавил, что у него "большие планы" по поводу телеканала. По мнению JAMnews, изменения связаны с внутрипартийными перестановками в "Грузинской мечте". При этом в договоре купли-продажи телеканала имеется пункт, согласно которому деятельность его не должна использоваться против его бывших владельцев и связанных с ними лиц.

Отдельно издание указано на личность нового владельца телеканала. Выяснилось, что Микелаишвили участвовал в конфликте возле избирательного штаба мэра Тбилиси Кахи Каладзе. На видеозаписях, которые описывает издание, видно, что Микелаишвили пытается вступить в драку с участниками протестной акции, полиция при этом пытается разнять конфликтующих.

В октябре 2025 года в Грузии проходили муниципальные выборы, в центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого  у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Ранен как минимум один спецназовец. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала происходящее провокацией.

В интервью изданию эксперты назвали "Имеди" основным элементом информационной инфраструктуры правящей партии. По мнению философа Левана Гамбашидзе, "все нарративы, с помощью которых правительство влияет на общество, исходят из этого канала".

Эксперт Гия Хухашвили отметил, что Иракли Рухадзе никогда не был реальным владельцем "Имеди", на самом деле телеканал всегда подчинялся Иванишвили. При этом, как утверждает эксперт, Рухадзе получил от такой ситуации выгоду, так как за эти годы получал "зеленый свет" для ведения бизнеса. "Содержание "Имеди" обходилось Рухадзе недорого, правительство исправно выплачивало долги, но, как оказалось, эти долги все равно очень сильно росли. И вот сегодня, когда "Имеди" фактически превратился в пропагандистский конгломерат, Рухадзе избавился от долгов", - заявил Хухашвили.

Автор: "Кавказский узел"

