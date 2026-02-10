×

Кавказский узел

Лента новостей
11:00, 10 февраля 2026

Беспилотники сбиты в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили два беспилотника в Астраханской области, которая стала единственным регионом юга России, где минувшей ночью произошла атака дронов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 февраля военные сбили один беспилотник в Астраханской области.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотников, в том числе два в Астраханской области, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами СКФО и ЮФО: в Белгородской и Курской областях.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 10.54 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке и ее последствиях.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Она атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Астраханской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:00, 9 февраля 2026
Беспилотник сбит в Астраханской области
08:02, 9 февраля 2026
Три бойца из Астраханской области убиты на Украине
Аслан Даулетов. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/11890
06:21, 8 февраля 2026
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
Ильдар Баткаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Икрянинского района от 05.02.26, https://t.me/ikradm/12760.
00:27, 8 февраля 2026
Названы имена убитых в зоне СВО бойцов из Астраханской области
БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:46, 7 февраля 2026
52 дрона сбиты в трех регионах ЮФО
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
