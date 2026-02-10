Беспилотники сбиты в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили два беспилотника в Астраханской области, которая стала единственным регионом юга России, где минувшей ночью произошла атака дронов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 февраля военные сбили один беспилотник в Астраханской области.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотников, в том числе два в Астраханской области, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами СКФО и ЮФО: в Белгородской и Курской областях.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 10.54 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке и ее последствиях.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Она атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Астраханской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.