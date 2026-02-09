Беспилотник сбит в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили один беспилотник в Астраханской области, которая стала единственным регионом юга России, где минувшей ночью зафиксирована атака дронов.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля военные сбили 45 беспилотников в Волгоградской области, шесть в Ростовской и один в Астраханской.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотников, в том числе один в Астраханской области, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами СКФО и ЮФО: в Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Орловской, Калужской и Воронежской областях.

Минувшей ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, пояснила Росавиация. Утром ограничения были сняты.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 08.58 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке и ее последствиях.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Она атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Астраханской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.