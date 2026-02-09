×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
07:02, 9 февраля 2026

Сняты ограничения в аэропорту Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и отправление рейсов, которые были введены для безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда были введены в 23.40 мск 8 февраля. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, пояснила Росавиация.

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Росавиации. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Волгограда, задержек и отмен рейсов, по состоянию на 07.00 мск, нет.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Напомним, 10 января в результате воздушной атаки произошел пожар на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области. Он был потушен на следующий день.

14 декабря 2025 года в Урюпинске после атаки БПЛА также произошел пожар на нефтебазе. Были эвакуированы жители ближайших домов.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В Волгоградской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

