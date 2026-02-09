Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты, ограничения введены на фоне угрозы атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 февраля военные сбили 45 беспилотников в Волгоградской области,

Об ограничениях в аэропорту Волгограда сообщил сегодня официальный Telegram-канал Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 23.40 мск 8 февраля. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Волгограда, задержек и отмен рейсов на 01.09 мск нет.

Также региональные спасательные службы проинформировали о беспилотной опасности, сообщает V1.

10 января в результате воздушной атаки произошел пожар на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области. Он был потушен на следующий день.

14 декабря 2025 года в Урюпинске после атаки БПЛА также произошел пожар на нефтебазе. Были эвакуированы жители домов, прилегающих к нефтебазе.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В Волгоградской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.