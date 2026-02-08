Приговор трем бывшим депутатам городской думы Волгограда оставлен без изменений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговора бывшим депутатам городской думы Волгограда Евгению Щуру, Федору Литвиненко и Алексею Звереву.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце октября прошлого года суд приговорил бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура и Федора Литвиненко к 13 годам заключения, а их коллегу Алексея Зверева - к 14 годам.

Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда рассмотрела жалобы бывших депутатов Волгоградской городской думы Алексея Зверева, Евгения Щура и Федора Литвиненко, пишет 6 февраля "Высота 102".

Рассмотрение апелляции депутатов, которые просили оправдать их, началось еще в конце 2025 года, однако заседания несколько раз переносились. Суд оставил приговор первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Напомним, что дело о мошенничестве с фиктивными ДТП против депутатов гордумы Волгограда Евгения Щура, Федора Литвиненко, а также их бывшего коллеги Алексея Зверева было возбуждено в декабре 2016 года. В марте того же года следствие отчиталось, что расследование дела завершено, ущерб от махинаций составил 84 миллиона рублей. В качестве меры пресечения Евгению Щуру и Федору Литвиненко был назначен запрет определенных действий; Алексей Зверев некоторое время находился под подпиской о невыезде, но в мае 2021 года ее заменили на обязательную явку в полицию.