16:30, 27 октября 2025

Трое бывших депутатов приговорены к длительным срокам в Волгограде

Евгений Щур, Федор Литвиненко и Алексей Зверев (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://bloknot-volgograd.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде приговорил бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура и Федора Литвиненко к 13 годам заключения, а их коллегу Алексея Зверева - к 14 годам. 

Как сообщал "Кавказский узел", 16 сентября гособвинитель затребовала от 16 до 17 лет строгого режима для бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура, Федора Литвиненко и Алексея Зверева, обвиняемых в организации преступного сообщества и мошенничестве с фиктивными ДТП. 

12 декабря 2016 года против депутатов гордумы Волгограда Евгения Щура, Федора Литвиненко, а также их бывшего коллеги Алексея Зверева, было возбуждено дело о мошенничестве с фиктивными ДТП. 2 марта следствие отчиталось, что расследование дела завершено, и ущерб от махинаций составил 84 миллиона рублей. В качестве меры пресечения Евгению Щуру и Федору Литвиненко был назначен запрет определенных действий; Алексей Зверев некоторое время находился под подпиской о невыезде, но в мае 2021 года ее заменили на обязательную явку в полицию. 

Центральный районный суд Волгограда сегодня вынес приговор пятерым обвиняемым многомиллионных хищениях у страховых компаний, в том числе трем бывшим депутатам городской думы. Они признаны виновными в организации преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег. 

“Двое депутатов приговорены к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,8 млн рублей, еще один - к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 2 млн рублей. Их пособники приговорены к 5,5 и 6 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении волгоградского Следкома. 

Как установили следствие и суд, трое бывших депутатов гордумы Волгограда создали преступное сообщество для хищения средств страховых компаний путем организации фиктивных ДТП. Обвиняемый Максим Калашников, выступал в роли "аварийного комиссара", а Наталья Володина готовила поддельные экспертные заключения, говорится в сообщении ведомства. Отдельно по 550 эпизодам были осуждены другие аварийные комиссары и эксперты.

Все пятеро подсудимых отказались признать себя виновными. По 13 лет колонии назначено Евгению Щуру и Федору Литвиненко, 14-летний срок получил Алексей Зверев, к шести годам приговорен Максим Калашников, к 5,5 годам - Наталья Володина, отмечается в сообщении Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области. 

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2021 года в Волгограде по подозрению в получении двух крупных взяток был задержан бывший следователь Дмитрий Николаев. В конце 2020 года появилась видеозапись, на которой Николаев признался, что по указанию своего начальника генерала Михаила Музраева фабриковал дела и выбивал показания. Николаев, в частности, заявил, что он якобы сфальсифицировал материалы уголовного дела Щура, Зверева и Литвиненко. Позже Дмитрий Николаев выступил с опровержением своих слов и уволился из следственных органов. 

Автор: "Кавказский узел"

