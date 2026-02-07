Военнослужащий со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Крамарь из Апанасенковского округа убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 906 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 28 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 905 бойцов со Ставрополья.

В военной операции убит Дмитрий Крамарь, его отцу передана награда, сообщил 3 февраля в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа Ставропольского края.

"Отдал жизнь, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции", - написал он о Крамаре, не сообщив других подробностей.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 906 бойцов со Ставрополья.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Апанасенковского округа стало известно 22 января. Евгений Храпач убит в военной операции, сообщил тогда глава округа.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц. На двоих", - пожаловалась, в частности, вдова одного из них.