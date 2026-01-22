×

Главная   /   Лента новостей
10:12, 22 января 2026

Военный из Ставропольского края убит в ходе боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Храпач убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 902 бойца со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 17 января с начала военной операции на Украине официально признан убитым как минимум 901 боец со Ставрополья.

11:55 19.01.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Рядовой Евгений Храпач, который служил наводчиком, был тяжело ранен в ходе боевых действий, а впоследствии скончался от полученных ранений, сообщил глава Апанасенковского округа Денис Климов. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 902 бойцов со Ставрополья.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Апанасенковского округа сообщалось 17 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции на Украине убит Михаил Кирюшин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

