Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Кирюшин убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 897 бойцов со Ставрополья.

Рядовой Михаил Кирюшин, который служил стрелком мотострелковой роты, убит в военной операции, сообщил глава Апанасенковского округа Денис Климов, отчитываясь о передаче его родным посмертной награды.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Апанасенковского округа сообщалось 10 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции на Украине убит Олег Чагран.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

